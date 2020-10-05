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На Буковині вже близько 20 пацієнтів повторно захворіли на коронавірус

Кількість нових випадків зараження коронавірусом у Чернівецькій області щодня перевищує сотню. 

На Буковині вже близько 20 пацієнтів повторно захворіли на коронавірус
Фото: EPA/UPG

У Чернівецькій області зафіксували понад 20 випадків повторного зараження коронавірусом.

Про це повідомила пресслужба Чернівецької ОДА.

"Берегтися потрібно й тим, хто вже хворів на COVID-19. Наразі близько 20 буковинців повторно заразилися коронавірусом. І не завжди їхня хвороба проходила в легкій формі", - йдеться в повідомленні.

У Чернівецькій ОДА також зазначили, що з 5 жовтня чинне нове епідемічне зонування, згідно з яким Чернівецька область залишається в помаранчевій зоні. Та попри це, кількість нових випадків зараження коронавірусом щодня перевищує сотню. 

Нагадаємо, за минулу добу в Україні позитивний результат тесту на коронавірус отримали 3 774 особи, 33 хворих померли. 1 145 пацієнтів одужали.

Глава МОЗ Максим Степанов вважає, що протягом цього тижня кількість нових випадків захворювання на коронавірус в Україні сягне 5000 за день.

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