В Україні коронавірусом перехворіли 100 тисяч людей

В Україні впродовж 3 жовтня коронавірус лабораторно підтвердили у 4140 осіб, одужали 1370 пацієнтів, померли - 44. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків виявили у Харківській області (414) та Києві (407).

Показник смертності за останню добу найвищий у столиці - там померли восьмеро людей. Загалом в Україні жертвами ковіду стали вже 4397 осіб.

З початку епідемії коронавірус виявили у 226 462 українців. Понад 100 тисяч осіб одужали, зараз хворіють майже 122 тисячі людей.

Статистика у регіонах:

Вінницька обл — 6716 (+162)

Волинська обл — 8591 (+136)

Дніпропетровська обл — 6931 (+212)

Донецька обл — 4187 (+323)

Житомирська обл — 6749 (+281)

Закарпатська обл — 10168 (+63)

Запорізька обл — 4507 (+106)

Івано-Франківська обл — 14232 (+139)

Кіровоградська обл — 1179 (+21)

м. Київ — 24450 (+407)

Київська обл — 9752 (+161)

Львівська обл — 21194 (+162)

Луганська обл — 1288 (+81)

Миколаївська обл — 3650 (+160)

Одеська обл — 14539 (+160)

Полтавська обл — 2812 (+85)

Рівненська обл — 13107 (+151)

Сумська обл — 5171 (+263)

Тернопільська обл — 14295 (+128)

Харківська обл — 20518 (+414)

Херсонська обл — 1427 (+87)

Хмельницька обл — 6801 (+154)

Чернівецька обл — 15123 (+157)

Черкаська обл — 4480 (+50)

Чернігівська обл — 4595 (+77).

Нагадаємо, з 30 вересня в Україні щодоби реєструють більше 4 тисяч нових інфікованих. Найвищий показник смертності з початку епідемії в країні зафіксували 2 жовтня - тоді внаслідок коронавірусу померли 92 пацієнти.