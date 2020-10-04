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В Україні коронавірусом перехворіли 100 тисяч людей

Впродовж п’яти днів щодоби реєструють понад 4 тис. нових інфікованих. 

В Україні коронавірусом перехворіли 100 тисяч людей
Фото: EPA/UPG

В Україні впродовж 3 жовтня коронавірус лабораторно підтвердили у 4140 осіб, одужали 1370 пацієнтів, померли - 44. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків виявили у Харківській області (414) та Києві (407).

Показник смертності за останню добу найвищий у столиці - там померли восьмеро людей. Загалом в Україні жертвами ковіду стали вже 4397 осіб.

З початку епідемії коронавірус виявили у 226 462 українців. Понад 100 тисяч осіб одужали, зараз хворіють майже 122 тисячі людей.

Статистика у регіонах:

  • Вінницька обл — 6716 (+162)
  • Волинська обл — 8591 (+136)
  • Дніпропетровська обл — 6931 (+212)
  • Донецька обл — 4187 (+323)
  • Житомирська обл — 6749 (+281)
  • Закарпатська обл — 10168 (+63)
  • Запорізька обл — 4507 (+106)
  • Івано-Франківська обл — 14232 (+139)
  • Кіровоградська обл — 1179 (+21)
  • м. Київ — 24450 (+407)
  • Київська обл — 9752 (+161)
  • Львівська обл — 21194 (+162)
  • Луганська обл — 1288 (+81)
  • Миколаївська обл — 3650 (+160)
  • Одеська обл — 14539 (+160)
  • Полтавська обл — 2812 (+85)
  • Рівненська обл — 13107 (+151)
  • Сумська обл — 5171 (+263)
  • Тернопільська обл — 14295 (+128)
  • Харківська обл — 20518 (+414)
  • Херсонська обл — 1427 (+87)
  • Хмельницька обл — 6801 (+154)
  • Чернівецька обл — 15123 (+157)
  • Черкаська обл — 4480 (+50)
  • Чернігівська обл — 4595 (+77).

Нагадаємо, з 30 вересня в Україні щодоби реєструють більше 4 тисяч нових інфікованих. Найвищий показник смертності з початку епідемії в країні зафіксували 2 жовтня - тоді внаслідок коронавірусу померли 92 пацієнти

Щодня зростає також кількість госпіталізацій. За словами очільника МОЗ Максима Степанова, в Україні більше половини місць для пацієнтів з ковідом заповнені. Зараз у лікарнях перебуває 16 тисяч хворих на коронавірус.

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