В Україні коронавірусом перехворіли 100 тисяч людей

В Україні впродовж 3 жовтня коронавірус лабораторно підтвердили у 4140 осіб, одужали 1370 пацієнтів, померли - 44. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.
Найбільше нових випадків виявили у Харківській області (414) та Києві (407).
Показник смертності за останню добу найвищий у столиці - там померли восьмеро людей. Загалом в Україні жертвами ковіду стали вже 4397 осіб.
З початку епідемії коронавірус виявили у 226 462 українців. Понад 100 тисяч осіб одужали, зараз хворіють майже 122 тисячі людей.
Статистика у регіонах:
- Вінницька обл — 6716 (+162)
- Волинська обл — 8591 (+136)
- Дніпропетровська обл — 6931 (+212)
- Донецька обл — 4187 (+323)
- Житомирська обл — 6749 (+281)
- Закарпатська обл — 10168 (+63)
- Запорізька обл — 4507 (+106)
- Івано-Франківська обл — 14232 (+139)
- Кіровоградська обл — 1179 (+21)
- м. Київ — 24450 (+407)
- Київська обл — 9752 (+161)
- Львівська обл — 21194 (+162)
- Луганська обл — 1288 (+81)
- Миколаївська обл — 3650 (+160)
- Одеська обл — 14539 (+160)
- Полтавська обл — 2812 (+85)
- Рівненська обл — 13107 (+151)
- Сумська обл — 5171 (+263)
- Тернопільська обл — 14295 (+128)
- Харківська обл — 20518 (+414)
- Херсонська обл — 1427 (+87)
- Хмельницька обл — 6801 (+154)
- Чернівецька обл — 15123 (+157)
- Черкаська обл — 4480 (+50)
- Чернігівська обл — 4595 (+77).
Нагадаємо, з 30 вересня в Україні щодоби реєструють більше 4 тисяч нових інфікованих. Найвищий показник смертності з початку епідемії в країні зафіксували 2 жовтня - тоді внаслідок коронавірусу померли 92 пацієнти.
Щодня зростає також кількість госпіталізацій. За словами очільника МОЗ Максима Степанова, в Україні більше половини місць для пацієнтів з ковідом заповнені. Зараз у лікарнях перебуває 16 тисяч хворих на коронавірус.