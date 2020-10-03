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В Україні за добу померли 92 пацієнти з ковідом, нових заражень - понад 4,6 тис.

Показник смертності різко підвищився. 

В Україні за добу померли 92 пацієнти з ковідом, нових заражень - понад 4,6 тис.
Фото: EPA/UPG

В Україні впродовж 2 жовтня коронавірус лабораторно підтвердили у 4661 особи, одужали 2146 пацієнтів, померли 92 людини. Це найвищий показник смертності з початку епідемії.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків зареєстрували у Харківській області (516) та Києві (441).

За добу внаслідок ковіду найбільше людей померли у столиці -  11 пацієнтів, у Запорізькій, Дніпропетровській, Київській, Одеській областях - по 7 смертельних випадків, у Хмельницькій та Житомирській - по 6, у Львівській, Тернопільській, Харківській - по 5, в Івано-Франківській - 4, у Полтавській, Волинській, Вінницькій - по 3, у Чернівецькій, Закарпатській, Луганській - по 2, у Чернігівській та Черкаській - по одному.

Жодного летального випадку не зареєстрували у Рівненській, Сумській, Кіровоградській, Донецькій та Херсонській областях.

Жертвами коронавірусу в Україні загалом стали вже 4353 людини.

Загалом з початку спалаху коронавірус підтвердили у 222 322 українців. Зараз хворіють понад 119 тисяч людей.

Статистика у регіонах:

  • Вінницька обл — 6554 (+102)
  • Волинська обл — 8455 (+130)
  • Дніпропетровська обл — 6719 (+297)
  • Донецька обл — 3864 (+214)
  • Житомирська обл — 6468 (+203)
  • Закарпатська обл — 10105 (+101)
  • Запорізька обл — 4401 (+117)
  • Івано-Франківська обл — 14093 (+125)
  • Кіровоградська обл — 1158 (+17)
  • м. Київ — 24043 (+441)
  • Київська обл — 9591 (+163)
  • Львівська обл — 21032 (+206)
  • Луганська обл — 1207 (+67)
  • Миколаївська обл — 3490 (+121)
  • Одеська обл — 14379 (+310)
  • Полтавська обл — 2727 (+215)
  • Рівненська обл — 12956 (+186)
  • Сумська обл — 4908 (+231)
  • Тернопільська обл — 14167 (+171)
  • Харківська обл — 20104 (+516)
  • Херсонська обл — 1340 (+90)
  • Хмельницька обл — 6647 (+215)
  • Чернівецька обл — 14966 (+179)
  • Черкаська обл — 4430 (+135)
  • Чернігівська обл — 4518 (+109).

Нагадаємо, 1 жовтня число нових випадків ковіду в Україні перевищило 4,5 тисячі за добу. Найвищі показники смертності реєстрували 15 і 25 вересня - тоді померли по 76 пацієнтів з коронавірусом. 

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