В Україні за добу померли 92 пацієнти з ковідом, нових заражень - понад 4,6 тис.

В Україні впродовж 2 жовтня коронавірус лабораторно підтвердили у 4661 особи, одужали 2146 пацієнтів, померли 92 людини. Це найвищий показник смертності з початку епідемії.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків зареєстрували у Харківській області (516) та Києві (441).

За добу внаслідок ковіду найбільше людей померли у столиці - 11 пацієнтів, у Запорізькій, Дніпропетровській, Київській, Одеській областях - по 7 смертельних випадків, у Хмельницькій та Житомирській - по 6, у Львівській, Тернопільській, Харківській - по 5, в Івано-Франківській - 4, у Полтавській, Волинській, Вінницькій - по 3, у Чернівецькій, Закарпатській, Луганській - по 2, у Чернігівській та Черкаській - по одному.

Жодного летального випадку не зареєстрували у Рівненській, Сумській, Кіровоградській, Донецькій та Херсонській областях.

Жертвами коронавірусу в Україні загалом стали вже 4353 людини.

Загалом з початку спалаху коронавірус підтвердили у 222 322 українців. Зараз хворіють понад 119 тисяч людей.

Статистика у регіонах:

Вінницька обл — 6554 (+102)

Волинська обл — 8455 (+130)

Дніпропетровська обл — 6719 (+297)

Донецька обл — 3864 (+214)

Житомирська обл — 6468 (+203)

Закарпатська обл — 10105 (+101)

Запорізька обл — 4401 (+117)

Івано-Франківська обл — 14093 (+125)

Кіровоградська обл — 1158 (+17)

м. Київ — 24043 (+441)

Київська обл — 9591 (+163)

Львівська обл — 21032 (+206)

Луганська обл — 1207 (+67)

Миколаївська обл — 3490 (+121)

Одеська обл — 14379 (+310)

Полтавська обл — 2727 (+215)

Рівненська обл — 12956 (+186)

Сумська обл — 4908 (+231)

Тернопільська обл — 14167 (+171)

Харківська обл — 20104 (+516)

Херсонська обл — 1340 (+90)

Хмельницька обл — 6647 (+215)

Чернівецька обл — 14966 (+179)

Черкаська обл — 4430 (+135)

Чернігівська обл — 4518 (+109).

Нагадаємо, 1 жовтня число нових випадків ковіду в Україні перевищило 4,5 тисячі за добу. Найвищі показники смертності реєстрували 15 і 25 вересня - тоді померли по 76 пацієнтів з коронавірусом.