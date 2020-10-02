​У Білому домі з'ясовують, з ким нещодавно контактував Трамп, який захворів на COVID-19

Адміністрація президента США намагається відстежити, з ким останнім часом спілкувався Дональд Трамп, у якого підтвердився коронавірус.

Про це повідомив заступник прессекретаря Білого дому Джадд Дір, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ведеться відстеження контактів (президента, - ред.), потім будуть зроблені відповідні повідомлення і рекомендації", - сказав він.

Тим часом, керівник передвиборного штабу Трампа Марк Медоуз повідомив, що у президента США спостерігаються "легкі симптоми" коронавіруса.

"У президента дійсно спостерігаються легкі симптоми, ми намагаємося переконатися, що з його здоров'ям, безпекою та благополуччям все в порядку і продовжуємо стежити за ситуацією", - розповів Медоуз.

Сам Трамп висловив надію на те, що йому вдасться якнайшвидше впоратися із захворюванням.

"Дякуюза любов, якою ви ділитеся з нами. У мене легкі симптоми, в цілому я відчуваю себе добре. Я з нетерпінням чекаю швидкого одужання", - написав президент у своєму Twitter.

Його підтримала і дружина Меланія, яка також вірить, що їм вдасться "швидко впоратися" з хворобою.

Західні ЗМІ зазначають, що протягом останнього тижня Трамп зустрічався "з десятками людей". До того ж він відвідав благодійний захід в Нью-Джерсі незважаючи на те, що у його радниці Хоуп Хікс на той момент був діагностований COVID-19.

Нагадаємо, президент США повідомив, що результати тестів на COVID-19, взяті у нього і його дружини, показали позитивний результат.

Сьогодні вранці тести на ковід здали віцепрезидент США Майк Пенс та його дружина, а також голова Мінфіну США Стівен Мнучін. Їхні тести показали негативний результат.

Держсекретар Майк Помпео, який зараз перебуває в європейському турне, теж здав аналіз на коронавірус COVID-19, його результати негативні. За словами Помпео, востаннє він особисто бачив Трампа 15 вересня.

Також повідомлялося, що тест на коронавірус має здати Джо Байден, який нещодавно провів дебати з Трампом.