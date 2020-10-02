"Європейська Солідарність" вимагає зібрати засідання ВР та заслухати звіт про використання коштів з антиковідного Фонду

«Європейська Солідарність» вимагає терміново зібрати засідання Верховної Ради та заслухати звіт про використання коштів з коронавірусного фонду, а також розпочати кримінальні провадження щодо розкрадання цього фонду. Про це заявив співголова фракції Артур Герасимов на брифінгу.

Герасимов нагадав, що на початку епідемії парламент України виділив уряду 65 мільярдів гривень на боротьбу з ковідом. «Це було майже півроку тому і, на жаль, замість боротьби з ковідом команда Зеленського зробила цей фонд зручним корупційним інструментом по відмиванню коштів без нагляду», – сказав Герасимов.

Він додав: «Було дуже сумно дивитися на висновки Рахункової палати, Міністерства фінансів, інших державних установ відносно використання фонду. Знаєте, скільки закуплено апаратів штучної вентиляції легень з фонду по боротьбі з ковідом? Нуль. Знаєте, скільки закуплено обладнання для облаштування приймальних відділень опорних лікарень? Нуль. Всі говорили про доплати лікарям. Але ви знаєте скільки використано і виплачено цих доплат? 5% від того, що заплановано».

Він також зазначив, що в Україні досі найменша у Європі кількість тестувань. «65 мільярдів гривень, які були виділені парламентом більше ніж півроку тому, вистачило б на те, щоб зробити більше 80 мільйонів тестів. При рівні 80 тисяч тестів на добу, що достатньо з точки зору фахівців для нашої країни, нам би вистачило на більш ніж тисячу днів. Тобто майже на три роки. Але цього немає», – наголосив депутат.

«Також ми звертаємося до Національного антикорупційного бюро з проханням розслідувати – куди діваються гроші з фонду», – підкреслив співголова фракції.