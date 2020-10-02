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Порошенко: Революція на граніті заклала основу єдиного вірного для України курсу

"Пізніше ми це назвемо Майданом".

Порошенко: Революція на граніті заклала основу єдиного вірного для України курсу
Фото: www.zaukrainu.org

Революція на граніті - голодування студентів, яке почалося 2 жовтня 1990 року, стала першим масовим мирним повстанням українців за свої права у новітній історії. Про це заявив експрезидент України, лідер партії "Європейськая солідарність" Петро Порошенко з нагоди 30-річчя події.

"Пізніше ми це назвемо Майданом, але навіть зміст цієї назви виник тоді – після перемоги студентів площу Жовтневої революції в центрі Києва стали називати Майданом Незалежності. Більшість учасників Революції на граніті повстали за Україну і в 2004, і в 2013 році. Вони і сьогодні продовжують боротьбу. Усі ці люди у далекому 1990 році заклали основу єдиного вірного для України курсу: вперед до Європи і геть від Москви. Вірю, що ми, пам’ятаючи героїв Революції на граніті, Помаранчевої революції та Євромайдану, не зійдемо з цього шляху", - зазначив Порошенко.

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