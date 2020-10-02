Тимошенко: місцеві вибори - референдум про довіру владі

Вибори 25-го жовтня будуть, по суті, великим референдумом про довіру владі, довіру президентові. Вони покажуть, чи задоволені люди роботою президента та його команди й тим курсом, яким він веде державу. На цьому наголосила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко в ефірі програми «Право на владу».

При цьому вона пропонує не піддаватися емоціям і робити вибір усвідомлено, оскільки місцеві вибори дають можливість привести до керівництва громадами людей, "що сповідують правильну стратегію розвитку" та утворити силу громад.

«Я сподіваюся на серйозне оновлення рад, консолідацію здорових сил у радах і між громадами, до яких змушені будуть прислухатися. В нас вже є приклади, коли ради, розуміючи усю небезпеку ухвалених в центрі законів, тієї ж легалізації грального бізнесу, ухвалюють рішення, що їхні території будуть вільними від гральних закладів. Якщо всі громади об’єднаються і вимагатимуть скасування цього закону, президент буде змушений прислухатися. Так само ради можуть висловити свою тверду позицію проти розпродажу землі й з інших важливих для них і всієї країни питань. Потрібно відчути реальну силу громад. Вони не мають бути безправними й безмовними», – пояснила Юлія Тимошенко.

Також вона закликала українців взяти участь у виборах, але з дотриманням належних санітарних норм.