Кучеренко: 25% опалення міста може виробляти сміттєпереробний завод

Поява сміттєпереробних заводів в Києві допомогла б вирішити проблему переповнених сміттєвих полігонів та забезпечила б чветрь опалення міста. Таку думку висловив кандидат в мери Києва від “Батьківщини” Олексій Кучеренко під час інтерв’ю для Bigkyiv.

“Якщо у нас будуть сучасні сміттєспалювальні заводи, то цей “збір” (сортування сміття - ред.) буде непотрібний. Знаєте чому? Бо все буде спалюватися. Сучасні технології не дешеві, але дуже екологічні. І 25% опалення міста буде виробляти цей завод. Такий формат вже використовують європейські країни! Це економічно привабливо і дозволяє не піднімати платіжки довічно. Треба правильно це пояснити людям”, – зазначив Кучеренко.

За його словами, через екологічні показники Київ є некомфортним містом.

“Екологічні проблеми величезні. Київ перестав бути зеленим починаючи з Хрещатика. А для мене це особисте! Бо я пригадую, як у дитинстві ходив по зеленому Хрещатику. Він весь був у тіні за рахунок каштанів. Навіть, коли порівнюю фото до і після – настрій псується”, – зазначив він.