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В Києві співробітницю посольства США знайшли непритомною з травмою голови, вона померла в лікарні

Поліція встановлює свідків та очевидців побиття жінки.

В Києві співробітницю посольства США знайшли непритомною з травмою голови, вона померла в лікарні
Архивне фото
Фото: Сергей Нужненко

У Києві в непритомному стані знайшли співробітницю посольства Сполучених Штатів Америки з травмою голови. Пізніше вона померла в лікарні.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

"Жінку у непритомному стані знайшли перехожі на вул. Толбухіна. Її було госпіталізовано до лікарні, де вона згодом померла. При огляді речей потерпілої виявлено посвідчення співробітниці посольства США на її ім’я", - йдеться у повідомленні.

Наразі у лікарняному закладі та на місці події правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, встановлюють свідків та очевидців, а також обставини, за яких жінка отримала тілесні ушкодження.

Наразі встановлено, що до побиття жінки може бути причетний чоловік, якому на вигляд 30-40 років, зріст 190-200 см, одягнутий у чорні шорти, темно-сині кросівки та футболку, з темним волоссям (по боках коротко підстрижене). Тривають його пошуки.

Нагадаємо, американська літературна та правозахисна організація ПЕН нагородила колишнього посла США в Україні Марі Йованович премією за сміливість PEN/Benenson Courage Award.

У травні президент США Дональд Трамп вніс на розгляд Сенату кандидатуру Кіта Дейтона на посаду посла в Україні, замість Йованович. Дейтон з 2010 року очолює Європейський центр досліджень безпеки імені Джорджа Маршалла в Німеччині. Також з 2018 року він є старшим радником США з питань безпеки в Україні – його призначив на той час глава Пентагону Джеймс Меттіс.

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