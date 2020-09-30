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​Ймовірність відновлення локальних бойових дій на Донбасі залишається, - Хомчак

Головнокомандувач ЗСУ взяв участь засіданні очільників збройних сил країн Вишеградської групи.

​Ймовірність відновлення локальних бойових дій на Донбасі залишається, - Хомчак
Фото: mil.gov.ua

На Донбасі з 27 липня діє повний і всеосяжний режим припинення вогню, проте ймовірність відновлення локальних бойових дій залишається.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак під час участі у засіданні очільників збройних сил країн Вишеградської групи, яка відбулась у Варшаві.

"На лінії розмежування на Донбасі діє повний і всеосяжний режим припинення вогню. Його запровадження дало змогу суттєво знизити вогневу активність противника, однак ймовірність відновлення локальних бойових дій залишається", - сказав Хомчак.

Він наголосив на важливості подальшої міжнародної підтримки України з протидії Росії та взаємодії України з НАТО і Євросоюзом.

"На сьогодні роль і вагомість таких регіональних форматів співпраці, як Вишеградська група, значно зростають. Отже, існує гостра необхідність у поглибленні не лише нашої комунікації, а насамперед практичної взаємодії. Нещодавно група авторитетних європейських політиків і експертів, коментуючи агресивні дії Росії, визнала, що сьогодні Збройні Сили України, захищаючи територію України, виступають в ролі оборонного форпосту демократичних сил, який протидіє нео-імперській політиці Росії", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Хомчак подякував країнам Вишеградської групи за допомогу в лікуванні та реабілітації поранених українських військовослужбовців, участь у заходах індивідуальної та колективної підготовки.

Нагадаємо, колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що президент Росії Володимир Путін "дуже задоволений ситуацією на Донбасі такою, якою вона є на сьогодні".

За даними розвідки Міноборони, Росія від початку вересня перекинула на Донбас "Гради", 6 вагонів і 10 вантажівок з мінами і боєприпасами.

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