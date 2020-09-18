Міноборони: наказ про премії за дотримання режиму тиші в зоні ООС має додатково мотивувати бійців

Робота над документом триває, до нього є зауваження.

Міністерство оборони прокоментувало наказ №330 про додаткову премію для військових на фронті, яка буде прив'язана до порушень режиму тиші.

Про це повідомила пресслужба відомства у фейсбуці.

Міноборони наголошує, що висновки та оцінки цього документу передчасні, оскільки до нього у міністра Андрія Тарана є низка зауважень.

"Щодо наказу № 330. Всі висновки та оцінки передчасні. Міністром оборони до наказу було висловлено застереження.

Робота над документом триває. Його мета - додатково мотивувати наших військових, які зараз стримують збройну агресію Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях", - наголосили у Міноборони.

Зазначається, що всі необхідні кошти вже винайдено, а залишилося - "уточнити деталі".

Нагадаємо, головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов повідомив, що міністр оборони Таран видав наказ, яким премії військовослужбовців у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі прив'язуються до порушення режиму тиші. Якщо ж військовослужбовець допускає порушення, то його штрафують і премію скорочують.

22 липня Тристороння контактна група домовилася про повне припинення вогню на Донбасі з 27 липня. Не минуло і пів години перемир'я, як ворог порушив його умови, влаштувавши два обстріли. Збройні провокації продовжуються і досі.

27 липня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Їх бесіда стосувалася ситуації на Донбасі, зокрема нового перемир'я. В ОП повідомляли, що обговорювалося розмінування, розведення сил і засобів та відкриття нових КПВВ.

З того часу штаб ООС повідомляв по небойові втрати та наголошував, що українські військові дотримуються режиму тиша, але готові, у випадку загрози життю, надати ворогу гідну відповідь.