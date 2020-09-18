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Премії військових в зоні ООС прив'язали до дотримання режиму тиші, - ЗМІ

Якщо ж військовослужбовець допускає порушення, то його штрафують і премію скорочують.

Премії військових в зоні ООС прив'язали до дотримання режиму тиші, - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Андрій Таран видав наказ, яким премії військовослужбовців у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі прив'язуються до порушення режиму тиші.

Про це повідомив головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

Журналіст опублікував наказ №330, яким вводиться додаткова премію для військових на фронті, яка прив'язана до порушень режиму тиші. Якщо ж військовослужбовець допускає порушення, то його штрафують і премію скорочують.

Так, згідно документу, до порушень відносяться:

- вчинення військовослужбовцями військового адміністративного правопорушення або адміністративного правопорушення;

- наявність облікованих під час виконання службових обов’язків випадків захворювань через порушення правил гігієни, травмувань через порушення заходів безпеки, суїцидів та невиправданих бойових втрат серед особового складу;

- відкриття вогню (у тому числі у відповідь) без наказу відповідного командира (начальника), крім випадків військової необхідності.

Командирам розмір винагороди встановлюється у залежності від кількості облікованих порушень, допущених підлеглим за місяць, у таких розмірах:

  • 75% - у разі допущення 1 порушення для командира батальйону (дивізіону), бригади;
  • 67% - у разі допущення 1 порушення для командира взводу, роти (батареї);
  • 50% - у разі допущення 2 порушень для командира батальйону (дивізіону), бригади;
  • 33% - у разі допущення 2 порушень для командира взводу, роти (батареї);
  • 25% - у разі допущення 3 порушень для командира батальйону (дивізіону), бригади.

Нагадаємо, 22 липня Тристороння контактна група домовилася про повне припинення вогню на Донбасі з 27 липня. Не минуло і пів години перемир'я, як ворог порушив його умови, влаштувавши два обстріли. Збройні провокації продовжуються і досі.

27 липня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Їх бесіда стосувалася ситуації на Донбасі, зокрема нового перемир'я. В ОП повідомляли, що обговорювалося розмінування, розведення сил і засобів та відкриття нових КПВВ.

З того часу штаб ООС повідомляв по небойові втрати та наголошував, що українські військові дотримуються режиму тиша, але готові, у випадку загрози життю, надати ворогу гідну відповідь.

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