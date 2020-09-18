Росія від початку вересня перекинула на Донбас "Гради", 6 вагонів і 10 вантажівок з мінами і боєприпасами, - розвідка

На окуповану територію завезено 15 одиниць бойової техніки і близько 1200 тонн пального.

Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ на Донбасі продовжує нарощувати боєздатність з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів.

Про це з посиланням на Головне управління розвідки інформує пресслужба Міністерства оборони.

"З початку вересня через неконтрольовані Україною ділянки кордону з Росії на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях завезено залізничним і автомобільним транспортом близько 1200 тонн пального, шість вагонів і понад 10 вантажних автомобілів з протитанковими мінами і боєприпасами, у т.ч. для артилерійських систем", - сказано в повідомленні.

Крім того, після капітального ремонту на підприємствах російського оборонно-промислового комплексу до підрозділів противника доставлено понад 15 одиниць бойової техніки, у т.ч. 122-мм реактивні системи залпового вогню “Град”.

Раніше у штабі ООС повідомляли, що бойовики облаштовують позиції у Донецькій та Луганській областях.