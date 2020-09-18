Володимир Гройсман: «Політика, яка йде з центру, полягає в тому, що всі мери – вороги»
Володимир Гройсман: «Політика, яка йде з центру, полягає в тому, що всі мери – вороги»
Євросоюз закликав Раду терміново змінити закон про НАБУ та нагадав про безвіз
Євросоюз закликав Раду терміново змінити закон про НАБУ та нагадав про безвіз
Светлана Тихановская: «Если Лукашенко уйдёт по-человечески, то получит гарантии безопасности. Даже больше»
Светлана Тихановская: «Если Лукашенко уйдёт по-человечески, то получит гарантии безопасности. Даже больше»
Хасиди, що застрягли на кордоні з Білоруссю, вдягнули шаровари і заспівали український гімн
Хасиди, що застрягли на кордоні з Білоруссю, вдягнули шаровари і заспівали український гімн
Геннадія Кернеса відправляють на лікування в Німеччину
Геннадія Кернеса відправляють на лікування в Німеччину
Кернес перебуває в клініці Шаріте, він у свідомості, "тиск, як у космонавта", - Фукс (оновлено)
Кернес перебуває в клініці Шаріте, він у свідомості, "тиск, як у космонавта", - Фукс (оновлено)
У Європарламенті заявили про загрозу безвізу через відбір керівника САП
У Європарламенті заявили про загрозу безвізу через відбір керівника САП
Офіс президента відреагував на попередження про позбавлення України безвізу
Офіс президента відреагував на попередження про позбавлення України безвізу
​Стягнення боргів без суду і подорожчання алкоголю. Що готують українцям у 2021 році?
​Стягнення боргів без суду і подорожчання алкоголю. Що готують українцям у 2021 році?
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія від початку вересня перекинула на Донбас "Гради", 6 вагонів і 10 вантажівок з мінами і боєприпасами, - розвідка

На окуповану територію завезено 15 одиниць бойової техніки і близько 1200 тонн пального.

Росія від початку вересня перекинула на Донбас "Гради", 6 вагонів і 10 вантажівок з мінами і боєприпасами, - розвідка
Ілюстративне фото
Фото: novosti.dn.ua

Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ на Донбасі продовжує нарощувати боєздатність з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів.

Про це з посиланням на Головне управління розвідки інформує пресслужба Міністерства оборони.

"З початку вересня через неконтрольовані Україною ділянки кордону з Росії на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях завезено залізничним і автомобільним транспортом близько 1200 тонн пального, шість вагонів і понад 10 вантажних автомобілів з протитанковими мінами і боєприпасами, у т.ч. для артилерійських систем", - сказано в повідомленні.

Крім того, після капітального ремонту на підприємствах російського оборонно-промислового комплексу до підрозділів противника доставлено понад 15 одиниць бойової техніки, у т.ч. 122-мм реактивні системи залпового вогню “Град”.

Раніше у штабі ООС повідомляли, що бойовики облаштовують позиції у Донецькій та Луганській областях.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також