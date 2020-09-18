Офіс президента відреагував на попередження про позбавлення України безвізу
Офіс президента відреагував на попередження про позбавлення України безвізу
Светлана Тихановская: «Если Лукашенко уйдёт по-человечески, то получит гарантии безопасности. Даже больше»
Светлана Тихановская: «Если Лукашенко уйдёт по-человечески, то получит гарантии безопасности. Даже больше»
Син Шуфрича знову потрапив у ДТП в Києві
Син Шуфрича знову потрапив у ДТП в Києві
Володимир Гройсман: «Політика, яка йде з центру, полягає в тому, що всі мери – вороги»
Володимир Гройсман: «Політика, яка йде з центру, полягає в тому, що всі мери – вороги»
Кернес перебуває в клініці Шаріте, він у свідомості, "тиск, як у космонавта", - Фукс (оновлено)
Кернес перебуває в клініці Шаріте, він у свідомості, "тиск, як у космонавта", - Фукс (оновлено)
Хасиди, що застрягли на кордоні з Білоруссю, вдягнули шаровари і заспівали український гімн
Хасиди, що застрягли на кордоні з Білоруссю, вдягнули шаровари і заспівали український гімн
Геннадія Кернеса відправляють на лікування в Німеччину
Геннадія Кернеса відправляють на лікування в Німеччину
У Європарламенті заявили про загрозу безвізу через відбір керівника САП
У Європарламенті заявили про загрозу безвізу через відбір керівника САП
​Стягнення боргів без суду і подорожчання алкоголю. Що готують українцям у 2021 році?
​Стягнення боргів без суду і подорожчання алкоголю. Що готують українцям у 2021 році?
ГоловнаСуспільствоЖиття

Газогін біля Чабанів відновлено для транспортування газу

Роботи з ліквідації наслідків розгерметизації тривають.

Газогін біля Чабанів відновлено для транспортування газу
Фото: tsoua.com

Газогін біля Чабанів Київської області, на якому сталася аварія й подальша розгерметизація, відновлено для транспортування газу.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7:00 18 вересня газопровід відновлено для транспортування газу. Роботи з ліквідації наслідків розгерметизації тривають", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 15 вересня поблизу смт Чабани Київської області сталася розгерметизація газового трубопроводу високого тиску (Уренгой–Помари–Ужгород), який постачає газ у Європу. Упродовж години фахівці ліквідували витік газу. Жертв і потерпілих немає.

За фактом розгерметизації газової магістралі поліція Київщини відкрила кримінальне провадження.

17 вересня критичні наслідки розгерметизації газової магістралі у Чабанах ліквідували. В ОГТСУ зазначили, що перебоїв із постачанням газу споживачам в Україні та за кордоном немає.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також