Газогін біля Чабанів відновлено для транспортування газу

Газогін біля Чабанів Київської області, на якому сталася аварія й подальша розгерметизація, відновлено для транспортування газу.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7:00 18 вересня газопровід відновлено для транспортування газу. Роботи з ліквідації наслідків розгерметизації тривають", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 15 вересня поблизу смт Чабани Київської області сталася розгерметизація газового трубопроводу високого тиску (Уренгой–Помари–Ужгород), який постачає газ у Європу. Упродовж години фахівці ліквідували витік газу. Жертв і потерпілих немає.

За фактом розгерметизації газової магістралі поліція Київщини відкрила кримінальне провадження.

17 вересня критичні наслідки розгерметизації газової магістралі у Чабанах ліквідували. В ОГТСУ зазначили, що перебоїв із постачанням газу споживачам в Україні та за кордоном немає.