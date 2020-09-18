Лещенко заявив, що написав заяву в прокуратуру на Турчинова по "здачі Криму"

Народний депутат України VIII скликання Сергій Лещенко заявив, що за часів свого депутатства подавав звернення в прокуратуру з вимогою дослідити дії тодішнього українського керівництва на предмет зради українських національних інтересів шляхом "здачі Криму".

Про це він заявив під час прямого ефіру на своєму YouTube-каналі.

"Як народний депутат я подавав звернення в прокуратуру дослідити зраду українських національних інтересів людьми, які контролювали державну владу на той момент на місцевому та центральному рівні. Було висунуто підозру багатьом суддям, прокурорам, які зрадили Україну та перейшли на російський бік. Потім я отримав відповідь, що інші питання не досліджувалися. Я повторно звернувся: "А давайте дослідимо дії керівництва Української держави на предмет зради національних інтересів - "здачі Криму". Немає в цьому жодних проблем. В той момент в Україні була легітимна, як вона вважає, влада. Турчинов, і так далі. Вони просто мають дати відповідь на питання: "Що це було? Чому Крим ми втратили?" - сказав Лещенко.

Пізніше він опублікував допис на Facebook, в якому оприлюднив фото звернення та пояснив, що в заяві він просив дати правову оцінку факту неприйняття українською владою рішення про проведення антитерористичної операції та подальше введення військового стану у зв’язку із подіями у Криму після захоплення адміністративних будівель в Сімферополі.

"Згодом, після захоплення органів влади та встановлення факту агресії Росії проти України, на відповідній території мало б бути введено воєнний стан. Водночас, таких рішень прийнято не було. До теперішнього часу оцінку такій бездіяльності не надано", - зазначив Лещенко.

Фото: Facebook.com

Фото: Facebook.com

Нагадаємо, що нещодавно ДБР оприлюднило результати розслідування, які свідчать, що серед головних причин окупації Криму Росією стали злочинні дії із підриву боєздатності української армії, які розпочалися у 2012 році за часів президентства Віктора Януковича і тривали аж до вторгнення бойових підрозділів РФ на територію АР Крим у лютому 2014 року.