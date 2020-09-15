В ЗСУ пообіцяли регулярні польоти американських бомбардувальників біля Криму

Серед завдань таких польотів - забезпечення стратегічних та оперативних можливостей для стримування Росії.

Спільні польоти американських бомбардувальників та українських винищувачів біля окупованого Криму стануть регулярними.

Про це повідомляє Служба зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Зазначається, що 14 вересня три стратегічні бомбардувальники Повітряних Сил США В-52Н у супроводі винищувачів Повітряних Сил Збройних Сил України знову увійшли в повітряний простір України. Вони взяли курс в акваторію Чорного моря “для спільних дій з країнами-партнерами у сфері колективної безпеки”.

"Такі патрулювання матимуть регулярний характер, адже місії В-52 в небі України, є частиною давно запланованого розгортання шести B-52 на авіабазі Ферфорд Королівських Військово-повітряних сил Великої Британії", - повідомили у повітряних силах ЗСУ.

Наголошується, що серед завдань таких польотів - забезпечення стратегічних та оперативних можливостей для стримування Росії.

“Стратегічні партнери України в черговий раз натякають російському керівництву, що не залишать Україну наодинці та не дадуть перетворити Чорне та Азовське моря у внутрішні озера РФ”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 вересня військові літаки ВПС США Boeing B-52 у супроводі винищувачів бригад тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ здійснили польоти біля окупованого Криму. Росія через це підняла на перехоплення вісім винищувачів.