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Російські десантники прибули в Білорусь

Вони братимуть участь у спільних білорусько-російських навчаннях "Слов'янське братство-2020".

Російські десантники прибули в Білорусь
Фото: army-news.ru

Підрозділи 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ Збройних Сил Російської Федерації завершили передислокацію на полігон у Бресті (Білорусь).

Російські військові братимуть участь у спільних білорусько-російських тактичних навчаннях "Слов'янське братство-2020", інформує пресслужба Міністерства оборони Білорусі.

"Від Збройних Сил Республіки Білорусь у навчанні беруть участь військовослужбовці 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади сил спеціальних операцій. Всього в практичних діях буде задіяно до 1 500 військовослужбовців, понад 150 одиниць авіаційної, бойової та спеціальної техніки. Після завершення навчань російські військовослужбовці повернуться на батьківщину", - запевняють у білоруському Міноборони.

Активна фаза навчань з практичним виконанням завдань на полігоні Брестський, у Брестському районі і на ділянці річки Мухавець пройде з 21 по 23 вересня.

"Військовослужбовці двох країн відпрацюють спільні дії при виконанні завдань по боротьбі з тероризмом, обміняються досвідом організації та ведення спеціальних дій при виконанні контртерористичних завдань", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 22-25 вересня відбудуться стратегічні командно-штабні навчання "Об’єднані зусилля-2020", участь в яких візьмуть участь близько 12 тисяч осіб та 700 одиниць озброєння та військової техніки. Уперше до проведення стратегічного командно-штабного навчання будуть залучені військові підрозділи збройних сил країн-членів НАТО: Сполучених Штатів і Великої Британії.

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