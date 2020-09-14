Швейцарія домовилася з Узбекистаном про повернення грошей Гульнари Карімової

Активи Карімової в Швейцарії були конфісковані в рамках розслідування у справі про відмивання грошей.

Швейцарія домовилася з Узбекистаном про умови повернення в країну активів старшої дочки покійного президента Узбекистану Гульнари Карімової на загальну суму близько 131 млн. доларів.

Про це повідомляє SwissInfo.

Згідно з угодою, підписаною двома країнами, Узбекистану будуть повернуті активи на суму близько 131 млн. доларів, вилучені зі швейцарських рахунків Гульнари Карімової в 2012 році. Угода поки ще не вступила в силу.

В обмін на повернення грошей Швейцарія вимагає від Узбекистану забезпечити "Їх використання з метою поліпшення умов життя народу Узбекистану, зокрема, у форматі інвестування коштів в соціально та екологічно значущі проекти".

Крім того, Узбекистан повинен забезпечити прозорий моніторинг порядку і ходу реалізації вищевказаних умов, йдеться в заяві швейцарського уряду.

Ще 650 млн швейцарських франків, які були вилучені у Карімової, залишаються замороженими в Швейцарії в рамках кримінальної справи щодо неї.

Нагадаємо, до осені 2013 року Гульнара Карімова була успішним підприємцем. Під її контролем перебували телеканали, радіостанції і магазини модного одягу, а ЗМІ називали її однією з найвпливовіших жінок Середньої Азії.

Однак, в листопаді 2013 року Карімова впала в немилість до батька і зникла. У ЗМІ неодноразово з'являлися звернення, зроблені від імені самої Карімової, в яких йшлося про те, що її разом з дочкою силовики тримають у власному будинку, забороняють залишати приміщення і спілкуватися зі сторонніми. В одному з таких звернень Карімова писала, що фактично перебуває під домашнім арештом.

Президент Узбекистану Іслам Карімов помер 2 вересня 2016 року.

У 2017 році стало відомо, що ще в 2015 році Гульнару Карімову засудили до п'яти років обмеження волі, визнавши винною в сприянні злочинному угрупуванню, яке займалося розкраданнями, вимаганнями грошей, розтратою держкоштів, а також ухиленням від податків.

У грудні 2017 року її засудили до нового терміну - 10 років позбавлення волі, але в липні 2018 року покарання пом'якшили до п'яти років обмеження волі.