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​В Узбекистані через коронавірус вступні іспити до вишів проведуть на стадіонах

Увесь процес планують завершити за 12-14 днів.

​В Узбекистані через коронавірус вступні іспити до вишів проведуть на стадіонах
Архивне фото
Фото: gp.gov.ua

Влада Узбекистану через пандемію коронавірусу доручила провести вступні іспити до вищих навчальних закладів на стадіонах.

Про це повідомила пресслужба президента Шавката Мірзійоєва за підсумками наради з приводу організації прийому абітурієнтів, передає "Радіо Свобода".

Таке рішення влада пояснила тим, що закриті приміщення не відповідають епідеміологічним вимогам і недостатньо місткі, щоб забезпечити соціальну дистанцію.

Іспити на стадіонах пропонують проводити двічі на день - в прохолодну пору доби. Весь процес планують завершити за 12-14 днів. Міністерствам і відомствам доручено "ретельно" підготувати стадіони і повідомити студентів про їх дислокацію.

Цього року для навчання у вищих навчальних закладах країни виділено понад 162 тисячі місць у бакалавраті й понад 10 тисяч у магістратурі. У 91 виш країни документи подали понад 1,4 мільйона осіб, на одне місце претендують близько 11 абітурієнтів.

За офіційними даними, в Узбекистані на коронавірусну інфекцію захворіли 28 809 людей, померли 179. При цьому незалежні джерела стверджують, що число померлих набагато перевищує офіційну статистику.

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