​В Узбекистані через коронавірус вступні іспити до вишів проведуть на стадіонах

Влада Узбекистану через пандемію коронавірусу доручила провести вступні іспити до вищих навчальних закладів на стадіонах.

Про це повідомила пресслужба президента Шавката Мірзійоєва за підсумками наради з приводу організації прийому абітурієнтів, передає "Радіо Свобода".

Таке рішення влада пояснила тим, що закриті приміщення не відповідають епідеміологічним вимогам і недостатньо місткі, щоб забезпечити соціальну дистанцію.

Іспити на стадіонах пропонують проводити двічі на день - в прохолодну пору доби. Весь процес планують завершити за 12-14 днів. Міністерствам і відомствам доручено "ретельно" підготувати стадіони і повідомити студентів про їх дислокацію.

Цього року для навчання у вищих навчальних закладах країни виділено понад 162 тисячі місць у бакалавраті й понад 10 тисяч у магістратурі. У 91 виш країни документи подали понад 1,4 мільйона осіб, на одне місце претендують близько 11 абітурієнтів.

За офіційними даними, в Узбекистані на коронавірусну інфекцію захворіли 28 809 людей, померли 179. При цьому незалежні джерела стверджують, що число померлих набагато перевищує офіційну статистику.