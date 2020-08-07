Коронавірусом у світі заразилися понад 19 млн людей

Від початку пандемії коронавірусом COVID-19 заразилися більш ніж 19 млн осіб. За добу зафіксовано 336 тис. 447 нових хворих.

Про це свідчать дані американського Університету Джонса Гопкінса.

За останніми даними, зафіксовано 19 007 938 випадків зараження, загинули 713 406 пацієнтів з ковідом.

Лідером за кількістю інфікованих залишаються Сполучені Штати Америки, там хворіють понад 4,8 млн осіб. У Бразилії коронавірусом заражені понад 2,9 млн жителів, в Індії - понад 1,9 млн.

За кількістю померлих на третьому місці стоїть Мексика, де з початку пандемії жертвами коронавірусу стали 50 тис. 517 людей, добовий приріст становив 819, заразилися майже 462 тис. 690, одужали більше ніж 365 тис. людей.

За інформацією Worldometer, коефіцієнт смертності на 1 млн жителів планети становив 92,1. У США на 1 млн населення померли 492 людини, у Бразилії - 464, в Індії - 30, у Мексиці - 391.

В Україні, за останніми даними, зафіксовано відразу два добові антирекорди. Протягом 6 серпня захворіли 1 453 особи, 33 померли.

Загалом в Україні 78 261 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1 852 летальні, 43 055 пацієнтів подолали коронавірусну недугу.