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У Франції невідомий захопив заручників у банку

Злочинець звільнив декількох заручників.

У Франції невідомий захопив заручників у банку
Фото: twitter.com mediaindiagroup

У французькому місті Гавр чоловік захопив відділення банку і заручників.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на французьке радіо France Info.

Поліція зазначає, що злочинець звільнив декількох заручників. Наразі в захопленому банківському відділенні перебуває троє заручників.

Французькі ЗМІ з посиланням на правоохоронців писали про п'ятьох заручників.

За даними поліції, спочатку з відділення банку вдалося втекти 53-річному чоловікові, а потім нападник відпустив ще трьох заручників.

На місце події вже прибули декілька автомобілів зі спецназом.

Нагадаємо, 4 серпня в центрі Києва громадянин Узбекистану Сухроб Карімов погрожував вибухом у відділенні "Універсал-банку" всередині бізнес-центру "Леонардо". Під час спецоперації правоохоронці затримали чоловіка у приміщенні банку. Зловмиснику оголошено підозру за ч.1 ст. 158 (терористичний акт) - погроза вибухом, який створює небезпеку для життя людей.

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