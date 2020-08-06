Кількість інфікованих COVID-19 у світі наближається до 19 млн

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США.

Станом на ранок 5 серпня у світі зареєстрували 271 406 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Померли за добу 6,8 тис. осіб.

Про це свідчать дані на Worldometers.

Загалом у світі зафіксовано 18 978 366 випадків інфікування і 711 241 смерть.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Число померлих сягнуло 161 601, хворих - 4 973 568. На другому місці Бразилія - 2 862 761 інфікований і 97 418 летальних випадків.

Індія займає третє місце - інфікованих уже 1 963 239 осіб, кількість смертей - 40 739.

У Росії 866 627 хворих і 14 490 летальних випадків.

Нагадаємо, в Україні добова захворюваність на COVID-19 сягнула рекордної позначки. За 5 серпня підтеврдили понад 1300 випадків захворювання, а загальна кількість виявлених випадків сягнула 76 808.