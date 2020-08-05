Радбез закликав Росію виконати зобов’язання про відведення військ з території Грузії

Такі домовленості закріплені в угодах від 12 серпня та 8 вересня 2008 року.

Сьогодні на засіданні Ради Безпеки ООН члени делегацій країн-учасниць обговорили ситуацію на окупованих територіях Грузії – в Абхазії та Цхінвальському регіоні/Південній Осетії.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

7 серпня виповнюються 12-ті роковини початку російської збройної агресії проти Грузії.

У спільній заяві Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина, Велика Британія та США, а також Ірландія та Норвегія як члени Ради Безпеки починаючи з 2021 року, закликали Російську Федерацію виконати свої зобов’язання в рамках домовленостей від 12 серпня та 8 вересня 2008 року.

Угода з шести пунктів передбачає відведення російських військ на позиції, на яких вони розташовувалися до початку бойових дій.

Члени РБ ООН висловили підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах.

Нагадаємо, 7 серпня 2008 року регулярна армія Росії вторглася на територію Грузії.

Під час військових дій з грузинської сторони загинули 408 осіб: 170 військовослужбовців, 14 поліцейських і 224 мирних жителі.

У результаті військового конфлікту біженцями стали 26 тис. жителів грузинських сіл регіону. Загальна кількість вимушено переміщених осіб, з урахуванням грузинського населення, яке покинуло Абхазію в 1993 році, перевищила 263 тисячі осіб.

У серпні 2008 року Росія визнала незалежність Цхінвалі та Сухумі. Уряд у Тбілісі у відповідь розірвав дипломатичні відносини з Москвою, а самопроголошені республіки Південна Осетія і Абхазія оголосило окупованими територіями.