Унаслідок вибухів у Бейруті загинули 100 людей, постраждали 4 тисячі (оновлено)

Вибухнули 2,7 тонни нітрату амонію, які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

За останніми даними Червоного Хреста, жертвами серії вибухів, що пролунали напередодні ввечері в порту столиці Лівану Бейруті, стали 100 людей, ще 4 тисячі постраждали.

Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на інформацію від директора ліванського Червоного Хреста Джорджа Кеттанеха.

Міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан розповів, що досі багато людей вважаються зниклими безвісти, передає CNN.

"Люди розпитують у відділеннях невідкладної допомоги про своїх близьких, а вночі важко шукати, бо немає електрики. Ми зіштовхуємося зі справжньою катастрофою, і нам потрібен час, щоб оцінити масштаби збитків", - додав він.

Президент Мішель Аун заявив у Twitter, що треба оголосити надзвичайний стан на 14 днів. У середу він збере засідання з приводу трагедії.

Вища рада оборони Лівану за підсумками екстреного засідання у зв'язку з вибухом у порту Бейрута оголосила столицю зоною лиха.

Прем'єр-міністр Лівану Хасан Діаб закликав створити комісію для вивчення причин події. "Ми закликаємо сформувати комісію для розслідування вибуху в Бейруті, щоб оприлюднити результати перевірки протягом 48 годин", - заявив він.

Як повідомляє DW, унаслідок вибухів постраждали співробітники посольства ФРН у Бейруті. Самій будівлі завдано збитків, їх масштаб зараз встановлюється. У МЗС Німеччини зазначили, що серед громадян ФРН, які працювали в дипмісії, можуть бути "постраждалі або загиблі".

Окрім того, стало відомо, що внаслідок події травмовано 48 співробітників ООН і 27 членів їхніх сімей.

За даними ВВС, повністю зруйновано кілька кварталів Бейрута.

Повідомляється, що вибухнули 2,7 тонни нітрату амонію, які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

Оновлення. Як пише РБК з посиланням на телебачення Лівану, вибухнула аміачна селітра, 2014 року конфіскована із судна, власником якого є уродженець Хабаровська (Росія) Ігор Гречушкін, який проживає на Кіпрі.

Судно перевозило селітру з Батумі в Мозамбік, але 2013 року зробило незаплановану зупинку в порту Бейрута через несправність. Після перевірки виводити корабель з порту заборонили. За словами членів екіпажу, власник корабля збанкрутував і перестав опікуватися ним. Відтоді конфіскована селітра зберігалася на складі в порту, очікуючи утилізації.

Спочатку почалася пожежа, а потім стався вибух.

Свідки опублікували в соцмережах кадри, як над портом спершу видно стовп диму, а потім - сильний вибух, після якого над містом нависла хмара у формі гриба.

Фото: EPA/UPG

Вибухова хвиля розкидала автомобілі, зруйнувала будівлі, розташовані на відстані декількох кілометрів від порту.

Рятувальники продовжують діставати з-під завалів тіла. Кількість загиблих може зрости.

Почалося розслідування, що стало причиною вибуху і чому нітрат амонію зберігався без належних заходів безпеки.

За повідомленнями, нітрат амонію вивантажили в порту ще 2013 року. З того часу ця небезпечна і легкозаймиста речовина зберігалася там. Її використовують як вибухівку, а також у сільському господарстві.

Миротворча місія ООН в країні повідомила, що серед миротворців є поранені, деякі серйозно. Судно з миротворцями перебувало в порту Бейрута, коли стався вибух.

Нагадаємо, 4 серпня в столиці Лівану Бейруті впродовж 15 хвилин сталося два потужні вибухи. За силою вони були еквівалентні землетрусу магнітудою 4,5 бали. Вибухова хвиля сягнула Кіпру, розташованого майже за 250 км на північний захід від міста.

Вибух пролунав напередодні вироку в судовому процесі над убивцями експрем'єра Рафіка Харірі у 2005 році.

Четверо підозрюваних є членами підтримуваної Іраном групи "Хезболла", яка постійно заперечувала будь-яку роль у смерті Харірі. Їх судять заочно, вирок мають оголосити у п'ятницю.