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США розмістять у Польщі 1 тис. військових для стримування Росії

Угоду заплановано підписати 15 серпня, в День польської армії і століття Варшавської битви.

США розмістять у Польщі 1 тис. військових для стримування Росії
Фото: EPA/UPG

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки повідомило про завершення роботи над угодою про зміцнення оборонного співробітництва з Польщею.

Документ передбачає розміщення в країні ще 1000 військовослужбовців на ротаційній основі з метою стримування Росії, зміцнення НАТО і підвищення операційної та стратегічної гнучкості альянсу, передає Голос Америки.

Як повідомляється у заяві Пентагону, угода відображає принципи, викладені в Спільних деклараціях, які підписали президент США Дональд Трамп і президент Польщі Анджей Дуда у 2019 році. Зокрема, вона забезпечує необхідну правову базу, інфраструктуру і справедливий розподіл навантаження, необхідних для поглиблення оборонного співробітництва між двома країнами.

Угоду заплановано підписати 15 серпня, в День польської армії і століття Варшавської битви, повідомляє польська щоденна газета.

Підписання відбудеться у цей день, зазначає видання Dziennik Gazeta Prawna, якщо не погіршиться епідеміологічна ситуація із коронавірусом.

Наприкінці липня стало відомо, що США відкликають з Німеччини 12 тисяч військових, однак половина залишиться в Європі через Росію.

На початку року стало відомо про рішення уряду Польщі придбати у США 32 винищувачі-бомбардувальники F-35A Lightning II вартістю 4,6 млрд доларів. Посольство Польщі у США у своєму Twitter тоді відзначило, що посилена військова міць країни "допоможе захистити не лише Польщу, а весь східний фланг НАТО".

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