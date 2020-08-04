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10 тис. га земель на кордоні з Польщею повернуто у держвласність

Землі були передані для ведення мисливського господарства.

10 тис. га земель на кордоні з Польщею повернуто у держвласність
Фото: inpoland.net.pl

Багаторічний спір щодо законності надання та використання понад 10 тис. га земель уздовж лінії державного кордону України з Республікою Польща на території Львівської області, які, за рішенням обласної ради, передані сторонній організації для ведення мисливського господарства, завершено. Про це повідомляє пресслужба Офісу прокурора.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду підтримав позицію Офісу генерального прокурора та залишив без змін судові рішення попередніх інстанцій, які визнали незаконними і скасували відповідні рішення Львівської обласної ради та договір про організацію ведення мисливського господарства в межах прикордонної смуги.

За законами України "Про використання земель оборони" та "Про державний кордон України" уздовж лінії кордону України, з метою забезпечення національної безпеки і оборони, встановлюється прикордонна смуга – землі з особливим режимом використання, перебування яких у приватному користуванні неможливо.

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