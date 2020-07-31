Міжнародний арбітраж почав розглядати справу про захоплення РФ об'єктів "Укренерго" в Криму

Міжнародний арбітраж розпочав розгляд справи національної енергетичної компанії "Укренерго" проти Росії щодо втрати активів у Криму.

Пресслужба компанії інформує, що Арбітражний суд у Парижі 16 липня розпочав розгляд справи про незаконне захоплення Російською Федерацією інфраструктурних об'єктів НЕК "Укренерго" на території АР Крим.

У рамках справи "Укренерго" вимагає компенсації за порушення Росією угоди від 1988 року між Кабінетом Міністрів України та урядом РФ про заохочення і взаємний захист інвестицій, а саме за захоплення Росією під час анексії Криму магістральних мереж та інших об'єктів, що належать "Укренерго".

Також до вимог входить компенсація шкоди від незаконної експропріації інвестицій "Укренерго" в Криму та порушення зобов’язання гарантувати повний та безумовний правовий захист.

"Станом на сьогодні арбітражний суд відмовив російській стороні у клопотанні щодо можливості подати запит на розділення провадження на етап визначення юрисдикції справи та етап розгляду по суті до того, як НЕК "Укренерго" буде подано до суду свою розгорнуту позовну заяву. Процесуальний календар для решти арбітражу буде встановлений після того, як суд ухвалить рішення про необхідність розділення справи на етапи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в квітні 2018 року НЕК "Укренерго" направила в Росію повідомлення про інвестиційний спір, який стосується активів компанії в Криму.

У серпні 2019 року компанія повідомила Російську Федерацію про передачу вимог до арбітражного суду.

Інтереси НЕК "Укренерго" у спорі з Росією представляє міжнародна юридична фірма LALIVE із штаб-квартирою у Швейцарії. LALIVE має великий міжнародний досвід у галузях енергетики та гірничої промисловості, й зокрема успішний досвід підтримки позовів українських компаній до Росії у зв’язку з експропріацією активів.