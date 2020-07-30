Ризик адвоката заразитися коронавірусом повинен розглядатися як поважна причина неявки до суду, - Гвоздій

"Коли в суді зафіксовано спалах карантину, природно, що адвокати будуть думати про те, щоб захистити власне здоров'я і здоров'я рідних".

Загроза зараження коронавірусом повинна враховуватися суддями як поважна причина для перенесення судового засідання або неявки адвоката на нього. Про це заявив заступник голови Національної асоціації адвокатів України Валентин Гвоздій під час круглого столу на тему: "Особливості роботи суду в період пандемії: організаційні заходи та питання санітарно-епідеміологічної безпеки", передають "Українські Новини".

Цей захід був присвячений рекомендаціям для роботи судів в умовах карантину. В їх обговоренні взяли участь представники Вищої ради правосуддя, Ради суддів, НААУ, Міністерства охорони здоров'я, Всесвітньої організації охорони здоров'я, інших міжнародних організацій.

Гвоздій розповів, що сьогодні судді по всій країні ініціювали більше 30 дисциплінарних скарг щоб залучити адвокатів до дисциплінарної відповідальності за те, що вони просять відкласти судове в зв'язку з коронавірусом.

"Ми вважаємо, що така ситуація абсолютно неприйнятна, суперечить Конституції України в першу чергу, тому що не може реалізація необхідності здійснення правосуддя, яка не ставиться під сумнів, порушувати права людини", - сказав заступник голови НААУ.

Він зазначив, що коли в суді зафіксовано спалах карантину, природно, що адвокати будуть думати про те, щоб захистити власне здоров'я і здоров'я рідних.

"Чи піде адвокат, яка є матір'ю, у якої вдома двоє неповнолітніх дітей, на судове засідання в такий суд, де оголошений спалах пандемії!? Звичайно, вона попросить таке засідання відкласти або провести в режимі відеоконференції", - підкреслив він.

Заступник голови НААУ підкреслив, що не може погодитися з логікою окремих представників суддівського корпусу, які говорять, що за законом адвокати повинні приходити на засідання навіть в умовах воєнного стану і наражатися на небезпеку, не дивлячись ні на що.

Він нагадав, що суддям держава надає допомогу для захисту від коронавируса.

"Нам сьогодні держава не забезпечила і не виділила ні копійки на захист нашого життя і здоров'я на відміну від того, що зроблено по відношенню до судів", - зазначив Гвоздій.

Допомога від держави не отримують навіть ті адвокати, які працюють в системі безоплатної правової допомоги. Тому адвокатську спільноту намагається самостійно захистити колег, які знаходяться в групі ризику.

"І я не хочу терпіти зараз коментарі, якщо вони вибрали професію адвоката і їм є 60 років, то вони повинні йти і піддавати себе смертельній небезпеці", - зазначив він.

За дорученням голови Національної асоціації адвокатів України Лідії Ізовітової він запропонував Раді суддів України та Вищій раді правосуддя налаштувати комунікацію і врахувати в рекомендаціях для судів позицію адвокатів.

Голова Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко запевнив, що в рекомендаціях для роботи судів в умовах карантину, буде врахована позиція адвокатів та інших учасників судових процесів, щоб домогтися балансу між безперервністю правосуддя і дотриманням прав людини.