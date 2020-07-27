НАБУ завершило розслідування справи про закупівлю квартир для Нацгвардії у проблемному ЖК під Києвом

Антикорупційні правоохоронні органи викрили корупційну схему на махінаціях з житлом для військовослужбовців Національної гвардії в інтересах приватної компанії, яка придбала житло для нацгвардійців у проблемному житловому комплексі Forest Land в Бучі Київської області.

Про це інформує пресслужба НАБУ.

"НАБУ та САП викрили злочинну групу з п’ятьох осіб, яка організувала корупційну схему закупівлі для військовослужбовців Національної гвардії України квартир, непридатних для проживання", - йдеться у повідомленні.

Як розповіли в НАБУ, злочинна група купувала для нацгвардійців житло непридатне для життя в 2017 році.

У цій справі вже повідомлено про підозру чотирьом особам: колишньому начальнику управління розквартирування та капітального будівництва логістики Главку НГУ Леоніду Сікорі, його колишньому заступнику - ексначальнику відділу цього управління Олександру Ярошу, директору ТОВ «Бучажитлобуд - Кредит» Дмитру Лашковіцеру та керівнику ЖБК «Буча - Житлобуд № 1» Олегу Войналовичу.

Як встановило слідство, двоє службовців НГУ, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з Лашковіцером і Войналовичем та іншими невстановленими особами, діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про невідповідність та неповноту конкурсних пропозицій ТОВ «Бучажитлобуд - Кредит», забезпечили його перемогу у конкурсі з придбання житла для військовослужбовців. На підставі цього в подальшому було укладено низку договорів про придбання квартир, запропонованих ТОВ «Бучажитлобуд - Кредит», які дотепер не виконані у зв'язку з непридатністю квартир для проживання. Внаслідок сукупності дій, вищевказаних осіб, державному бюджету завдано шкоду на суму 17,33 млн гривень.

Розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснюють із лютого 2020 після передачі матеріалів провадження від Національної поліції до Національного бюро за підслідністю. На той момент слідчі органи визначили ролі лише частини учасників схеми.

Детективи НАБУ та САП, зібравши додаткові докази, розширили коло учасників, встановивши, що злочин вчинено групою, організатором якої є власник приватних компаній. До складу цієї групи також увійшов начальник фінансового відділу управління розквартирування і капітального будівництва логістики ГУ Нацгвардії.

20-21 липня 2020 року цим двом особам повідомлено про підозру. Однак, оскільки їхнє місцезнаходження не встановлено, про статус підозрюваних їм повідомлено в порядку ст.135, ст. 278 КПК України. 24 липня 2020 року їх оголошено у розшук. Матеріали стосовно них виділено в окреме кримінальне провадження.

Решті учасникам схеми впродовж 21-23 липня 2020 року повідомлено про зміну підозр у зв’язку з тим, що вони діяли організованою групою. 24 липня 2020 року їм повідомили про завершення розслідування і відкрили матеріали для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до Вищого антикорупційного суду.