На Львівщині директора лікарні затримали на хабарі в $1 тис.

Директор вимагав гроші за оформлення документів про наявність у пацієнтки професійного захворювання дихальних шляхів.

Директора комунальної лікарні в м. Соснівка (Львівська область) затримали співробітники правоохоронних органів за вимагання та отримання хабара в розмірі $1 тис.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Прокурорка Львівської області Ірина Діденко зазначила: "Затримали директора комунального підприємства в Соснівці, який вимагав $1 тис. за діагноз".

За її словами, директор лікарні вимагав гроші за оформлення документів, що підтверджують наявність у місцевої жительки професійного захворювання дихальних шляхів. Ці документи повинні стати основою для подальших соціальних виплат.

До слова, у жінки, яка подала документи в лікарню, є реальні проблеми зі здоров'ям як наслідок роботи в шахті.

Директора лікарні затримали в автомобілі під час отримання хабара. Як зазначила Діденко, затримання стало результатом спільної роботи співробітників прокуратури, поліції і СБУ. За версією слідства, ідеться про керівника "Міської лікарні Соснівської міської ради" Володимира Мазура.

Наразі затриманому готують підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу й усунення з займаної посади.

Управління Служби безпеки України у Львівській області на сторінці в фейсбуці повідомило, що в рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України проводять слідчі дії.

Нагадаємо, у Харківській області правоохоронці викрили на отриманні хабара головну лікарку одного з медичних закладів, яка вимагала 12 тисяч гривень і 700 доларів США за надання висновку про непридатність громадянина до військової служби.

Гроші зловмисниця отримувала двома траншами. 14 липня правоохоронці задокументували факт отримання жінкою другого траншу в розмірі 700 доларів. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу.