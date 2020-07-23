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Під час реконструкції аеропорту "Бориспіль" розікрали 37 млн грн, - СБУ

Комерційна структура, яка будувала багаторівневий паркінг, привласнила кошти.

Під час реконструкції аеропорту "Бориспіль" розікрали 37 млн грн, - СБУ
Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України задокументувала масштабне розкрадання державних коштів, виділених на реконструкцію міжнародного аеропорту "Бориспіль". Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що менеджмент комерційної структури у 2017 році став переможцем тендеру на будівництво багаторівневого паркінгу в аеропорту. Бізнесменів підозрюють у фальсифікації документів щодо обсягів виконаних робіт та використанні суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, що дозволило перевести в готівку та привласнити майже 37 мільйонів гривень.

У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБ України проводять низку обшуків у офісах та за місцями проживання фігурантів провадження. У помешканні одного з фігурантів вилучили близько $60 тисяч і понад 1,5 мільйона гривень, законність походження яких не підтверджено.

Наразі за всіма адресами проведення обшуків описують і вилучають  фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправну діяльність фігурантів.

Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 212 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у червні 2017 року міжнародний аеропорт "Бориспіль" вибрав нового генерального підрядника, який повинен добудувати багаторівневу парковку біля терміналу D. Ним стало ТОВ "НАН", яке запропонувало виконати роботи за 439 млн гривень і вкластися в 12 місяців з моменту підписання договору.

У серпні 2015 року аеропорт "Бориспіль" у судовому порядку розірвав договір з ВАТ "Будівельне управління №813" через неякісне виконання будівельних робіт. Державне підприємство змогло відсудити в генерального підрядника борг і пеню на загальну суму майже 95 млн грн.

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