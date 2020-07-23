НКРЕКП хоче впровадити RAB-тариф з корупційними ризиками, – нардеп Буймістер

«Модель стимулюючих тарифів НКРЕКП, що на сьогодні запропонував регулятор - це повернення в часи Азарова, коли пропонувалося ділити активи штучним ручним чином на «стару» і «нову» базу. Це закладає величезні корупційні ризики», - повідомила нардеп Людмила Буймістер.

Людмила Буймістер заявляє, що на сьогодні у компаній – операторів системи розподілу абсолютно немає грошей для того аби інвестувати у відновлення мереж по країні. Це приводить до того, що знос мереж складає більше 80%, втрати електроенергії в мережах складають 30% в деяких регіонах, Україна займає останнє місце в Європі по якості електропостачання.

За словам нардепа, проблема - у тарифоутворенні на принципах «Cost+».

«Це операційні витрати і поточні ремонти. Вони закладені в тариф. Більше в тариф не закладається нічого. І це не дає можливості залучити навіть за нормальними ставками банківське фінансування аби вкласти і побудувати нові мережі», - говорить вона.

Буймістер переконана, що країні сьогодні треба прийняти саме європейський підхід для формування тарифів на розподіл електроенергії. Цей тариф дасть можливість обленерго залучати кошти в побудову нових мереж на запровадження нових енергозберігаючих технологій.

За словами Людмили Буймістер, європейський підхід базується на середньозваженій вартості капіталу. Вона застосовується для того, аби лімітувати доходність і закласти в тариф можливість залучення кредитних коштів на відновлення мереж.

Проте регулятор пропонує іншу модель тарифу - з поділом активів обленерго на «старі» та «нові»:

«На сьогодні те, що запропонував регулятор - це де-факто повернення в часи Азарова, коли пропонувалося ділити активи штучним ручним чином на стару і нову базу. Це закладає величезні корупційні ризики, що регулятор буде в ручному режимі на власний розсуд регулювати тариф. Коли на це дивляться інвестори, вони не розуміють, як їм побудувати модель розрахунків і як під це можна брати на себе зобов’язання по кредитах чи залучати кошти з інших джерел», - переконана Буймістер.

Нагадаємо, Міненерго закликало регулятора при впровадженні RAB-тарифу опиратися на рекомендації учасників ринку: "Пропонуємо дослухатись до пропозицій всіх зацікавлених сторін щодо проєкту постанови з метою вирішення накопичених роками проблем розподільчих компаній з метою забезпечення якісного та безперебійного електропостачання споживачам України".

Європейська Бізнес Асоціація пропонує спиратися на досвід країн, котрі успішно впровадили RAB-тариф. А саме не розділяти базу активів на стару на нову та нараховувати ставку повернення інвестицій на рівні середньозваженої вартості капіталу.