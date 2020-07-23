​НБУ перестав знижувати облікову ставку і погіршив прогноз падіння ВВП

Національний банк на найближчі півтора місяця зберіг облікову ставку на рівні 6%.

Це рішення ухвалило правління НБУ в четвер, 22 липня.

Його мотивували поступовим прискоренням інфляції та іншими ризиками, такими як падіння економіки, пандемія коронавірусу, судові рішення, що можуть вплинути на макрофінансову стабільність, можлива ескалація військового конфлікту та збільшення волатильності світових цін на продукти.

Регулятор очікує, що у другому півріччі інфляція прискориться і вийде на рівень 4,7% до кінця року. Це відповідає цільовому діапазону, встановленому НБУ, який становить 5% +/- 1 відсотковий пункт.

Падіння економіки, яке НБУ раніше прогнозував на рівні 5%, виявилося сильнішим. У Нацбанку очікують, що українська економіка через коронакризу зменшиться на 6% у 2020 році.

У той самий час регулятор наголошує: найглибше падіння залишилося позаду – у другому кварталі. У другому півріччі 2020 року економіка розпочала відновлення.

"Утім темпи відновлення економіки будуть стримуватися все ще пригніченим споживчим та інвестиційним попитом. Під час кризи громадяни суттєво знизили витрати на товари не першої необхідності, а бізнес призупинив втілення планів розвитку, переглянув штатні розписи та зарплатні фонди. З огляду на високий рівень невизначеності щодо поширення коронавірусу громадяни та підприємства, ймовірно, і надалі будуть достатньо стриманими у своїх споживчих та інвестиційних рішеннях. Повільний вихід із кризи інших країн, зокрема й наших торговельних партнерів, також обмежує можливості пришвидшення відновлення економіки", - повідомили в НБУ.

Регулятор планує тримати облікову ставку на "поточному низькому рівні" принаймні до кінця року. Що буде у 2021 році, залежить від темпів відновлення економіки та ризиків, які сприятимуть інфляції. Це, зокрема, обіцяне підвищення соціальних стандартів.

"Зберігаючи облікову ставку на рівні 6%, Національний банк залишає достатній простір для монетарного стимулювання і зможе надати економіці додатковий імпульс для зростання у випадку повільнішого відновлення споживчого та інвестиційного попиту", - сказали в НБУ.

Наступний перегляд облікової ставки відбудеться 3 вересня.

Нагадаємо, що у 2019 році НБУ п'ять разів знижував облікову ставку, а у 2020-му - ще чотири. У підсумку вона зараз на найнижчому в історії України рівні - 6%.

Для порівняння: на початку 2019 року вона становила 18%, на початку 2020 - 13,5%.

Облікова ставка НБУ - це монетарний інструмент, за допомогою якого Нацбанк встановлює для комерційних банків орієнтир вартості залучених і розміщених грошових ресурсів. Облікова ставка є найнижчою серед відсоткових ставок НБУ і є базовим індикатором для оцінки вартості грошових коштів.