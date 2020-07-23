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​Київські ресторатори платитимуть лише 1 гривню за літні майданчики до кінця року

Київрада вирішила підтримати заклади харчування на період карантину.

​Київські ресторатори платитимуть лише 1 гривню за літні майданчики до кінця року
Фото: nashkiev.ua

Задля підтримки малого бізнесу в столиці Київрада надала знижку власникам і користувачам сезонних і літніх майданчиків для харчування на період карантину.

Фіксована плата пайової участі для них буде встановлена в розмірі лише 1 грн.

Про це повідомив секретар Київради Володимир Прокопів.

"Така тимчасова знижка діятиме для літніх майданчиків до кінця жовтня, для сезонних – до кінця року", - уточнив він на своїй сторінці у фейсбуці.

"Київрада нарешті підтримала рестораторів столиці у цей важкий період у зв'язку з карантинними обмеженнями. Усі ресторатори столиці будуть платити за літні майданчики ресторанів лише 1 гривню у 2020 році", - прокоментував рішення радник міського голови Києва Дмитро Білоцерковець.

Він додав, що за проєкт рішення, поданий мером столиці, проголосували 74 депутати.

Раніше в липні Кабмін дозволив установам культури працювати до 23:00 за умови дотримання низки обмежень. Нічні розважальні заклади на період карантинних обмежень не зможуть працювати після 22:00.

Через порушення карантинних заходів і роботу після 22:00 КДМА закрила кілька нічних клубів.

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