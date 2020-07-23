Автобусний лоукост-перевізник запускає з України два нові міжнародні рейси

Автобусний лоукостер FlixBus запускає два нові міжнародні рейси з України: Київ - Краків - Прага та Київ - Вільнюс.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу перевізника.

Так, лінія Київ - Вільнюс відправляється щодня з Києва о 19:20 і прибуває до аеропорту Вільнюса о 8:40, а потім на автовокзал о 9:05. Із Вільнюса відправлення о 21:30, далі заїзд до аеропорту литовської столиці і прибуття до Києва об 11:50 наступного дня. Перевізником виступає литовська компанія Ollex. Маршрут лінії: Київ - Чернігів - Вільнюс.

У свою чергу рейс Київ - Прага вирушає з Києва чотири рази на тиждень о 17:00, о 7:30 прибуває до Кракова і о 16:30 до Праги. Назад автобус вирушає п'ять разів на тиждень о 20:00 із Праги, із прибуттям до Києва о 19:30 наступного дня.

Маршрут лінії: Київ - Житомир - Рівне - Львів - Краків - Катовіце - Оломоуц - Брно - Прага. Автобусним партнером FlixBus на цій лінії став український перевізник TransTempo.

Також наголошується, що у зв'язку з пандемією коронавірусу впроваджено нові вимоги до безпеки та гігієни. Зокрема, в автобусі необхідно носити захисну маску, прикриваючи ніс і рот. Після кожної поїздки проводиться професійна дезінфекція автобусів. Компанія нагадує також про необхідність ретельно перевіряти правила в'їзду до країни, до якої вони планують їхати.

Нагадаємо, 7 липня FlixBus оголосив про запуск внутрішніх рейсів в Україні.

Торік у червні FlixBus анонсував рейси з Києва, Одеси, Харкова та Львова в низку країн ЄС.

FlixBus Ukraine була заснована на початку червня 2019 року. Перевізник FlixBus представлений у 29 країнах світу. Компанія надає технології та стандарти перевезення, при цьому сама не володіє автобусами. Вона управляє парком автобусів компаній-партнерів, маркетингом, управлінням трафіком, оформленням ліцензій, плануванням мережі. В Україні з FlixBus співпрацює компанія EuroClub.