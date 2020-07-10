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"Південмаш" підписав контракт на виробництво 5 тис. південнокорейських електробусів

Угоду з компанією Caris уклали до 2023 року.

"Південмаш" підписав контракт на виробництво 5 тис. південнокорейських електробусів
Фото: ukranews.com

ДП "ВО Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" виготовлятиме електробуси спільно із південнокорейською компанією Caris.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Наше державне підприємство «Південмаш» підписало контракт із південнокорейською фірмою Caris на виробництво 5 тисяч електроавтобусів. Загальна сума контракту - майже 850 млн доларів. Це 23 млрд грн і один з найбільших контрактів у промисловому секторі за останні роки", - написав він у фейсбуці.

Пресслужба підприємства уточнює, що підписано меморандум щодо виробництва 5 тисяч електробусів і 7,8 тисячі зарядних станцій на суму 23 млрд гривень. Угоду уклали до 2023 року.

Сторони ухвалили програму спільних дій щодо локалізації виробництва електробусів і зарядних станцій, обміну ліцензійними угодами і технологіями, запланували спільну участь у виставках, обговорили можливості і потенціал експорту електробусів у Європу.

Як зазначають у "Південмаші", південнокорейська корпорація Caris має підприємства в багатьох країнах світу, будівельні, логістичні компанії, виробництво інноваційних матеріалів і компонентів для дорожнього будівництва і безпеки руху, а також R&D центр, який володіє запатентованими інноваційними технологіями виробництва полімерних і надтвердих матеріалів, що застосовуються в теплоенергетиці, промисловій електроніці і машинобудуванні.

Нині Caris вже веде проєкти з розвитку дорожньої інфраструктури в Україні.

ДП "ВО Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" входить до сфери управління Державного космічного агентства України. За час існування на підприємстві було створено чотири генерації ракетних комплексів стратегічного призначення, близько 400 космічних апаратів 70 різних модифікацій, космічні ракети-носії сімейств "Циклон", "Космос", "Зеніт".

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