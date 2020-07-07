Підвищення продуктивності

Ефективна мотивація

Підвищення продуктивності

Інструменти біохакінгу

Велбіінг співробітників

виходять наперед та все більше впливають на процвітання компанії у новому світі.

Твоє завдання — розробити набір рекомендацій з управління людським капіталом у новій реальності, спричиненій пандемією. Клієнти — великі компанії та міжнародні корпорації з різних галузей, серед яких UKRSIBBANK, METRO, Wargaming та Grammarly.

На тебе чекають вебінари та панельні дискусії від експертів з біохакінгу, ментального здоров’я, HR директорів та спеціалістів з wellbeing, презентація своїх ідей ТОП-менеджерам компаній-лідерів та грошовий приз для авторів найкращого рішення.

Збирай команду і знайдіть нові рішення для розвитку wellbeing!

Деталі та реєстрація: https://bit.ly/ppl_challenge