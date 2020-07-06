Смолій: "Тиск почався ще з осені, з корупційних скандалів"

Він вважає, що корупційні справи проти працівників НБУ були сфабриковані.

Колишній голова Національного банку України Яків Смолій вважає, що тиск на НБУ, через який він написав заяву на звільнення, розпочався ще з осені минулого року. Про це він розповів у інтерв'ю LB.ua.

"З тих сфабрикованих, на мою думку, корупційних скандалів, коли двох осіб (співробітників Нацбанку, – LB.ua) заарештували за спробу отримати хабар. І де зараз ці справи? Тоді ж почалися і мітинги. Місяць барабанили тут (під будівлею НБУ, – LB.ua) під стінами. Місяць біля будинку, де я живу: коні, люди, оркестри, похоронні марші. Ми були змушені з дружиною мешкати в квартирі, адресу якої вони не знали. Група каналу "1+1" приїздила в будинок, де живе моя дочка. Для чого?" - зауважив Смолій.

Він додав, що тиск чинився переважно на нього та його першу заступницю Катерину Рожкову. Згодом тиск почали чинити і на його заступника Олега Чурія, наголосив Смолій.

Колишній очільник регулятора повідомив, що на одній із нарад за участю президента Володимира Зеленського, його радників та членів Кабміну міністр економіки заявив, що у їхньому макропрогнозі закладена інфляція 11%, обліковий курс долара до гривні – 29 чи 30.

"А Національний банк ставить собі за ціль інфляцію 5% +/- 1 відсотковий пункт і дає ринку встановлювати курс 27. Це впливає на дохідну частину бюджету. А їм треба зробити так, щоб курс і інфляція були саме такими. Даруйте, але це розмова не на професійному рівні", - підкреслив Яків Смолій.

Щодо мети нібито сфабрикованих корупційних справ Смолій пояснив, що їхньою метою, на його думку, була дискредитація НБУ.

"Якщо простежити лінію подій навколо ПриватБанку, є здогадки, що до цього, мабуть, може бути причетним Коломойський, щоб послабити вплив Національного банку в судах всередині країни та за кордоном. Але це здогадки",- відмітив він.

Нагадаємо, що Якова Смолія за подання президента України Верховна Рада відправила у відставку 3 липня. Смолій оголосив про своє рішення звільнитися 1 липня, зазначивши, що до цього призвів систематичний політичний тиск.

За інформацією шеф-редакторки LB.ua Соні Кошкіної, на відставці Смолія наполягав президент Володимир Зеленський. Напередодні заяви про звільнення він кілька разів відвідував Офіс президента - 1 липня, за день до цього після засідання Нацради реформ, а також у попередні дні.

Як повідомили кілька джерел LB.ua в "Слузі народу", на момент відставки фракція не змогла узгодити кандидатуру на голову регулятора. У пріоритеті - голова правління "Укргазбанку" Кирило Шевченко і голова ради Нацбанку Богдан Данилишин. Рада голосуватиме за нового голову після того, як його кандидатуру внесе президент.

Сьогодні на позачерговому засіданні Рада НБУ відмовилася повторно призначати Олега Чурія заступником голови НБУ. Подання щодо його призначення подавав Яків Смолій.