Могут ли граждане влиять на корпорации?

А знаете ли вы, что 200 крупнейших корпораций контролируют четвертую часть мировой экономики? Доходы некоторых из них превышают ВВП государств. Треть торговли в мире приходится на операции между подразделениями транснациональных компаний.

Фото: avcadvisory.ru

Роль и влияние международных концернов в экономике растет, но это не всегда идет на пользу гражданам.

Украина следует в фарватере мировых тенденций. Согласно отчету Антимонопольного комитета, большинство заявлений на концентрацию в 2019 году поступило от украинского бизнеса. А количество таких заявок увеличилось по сравнению с 2018 годом на 25%.

В стране на 446 крупных предприятия приходится около 40% в объемах производства товаров и услуг и 47% - в чистой прибыли, достигшей за прошлый год 137 млрд грн.

То есть деньги у крупного бизнеса имеются. Уровень организации высокий. Возможности влиять на органы власти ограничиваются лишь степенью порядочности чиновников.

Вполне объяснимо желание больших компаний иметь своих депутатов, мэров, министров. Но нередко наличие своих людей во власти приводит к принятию решений, не очень выгодных обществу.

Мобильная дедовщина

Возьмем недавний пример из сферы связи. В Украине продолжает действовать антиконкурентная практика, когда мобильные операторы взимают завышенную плату за звонки на свои сети с телефонных номеров конкурентов. Эти сборы в разы выше себестоимости такой услуги.

Исторически сложилось так, что большинство абонентов в Украине приходится на две компании. Третий оператор появился значительно позже, клиентов у него меньше, поэтому на него и ложится основное финансовое бремя интерконнекта. Но почему кто-то должен переплачивать только за то, что не захотел идти к "дедам" мобильного рынка?

Объем платежей за услуги пропуска трафика ежегодно составляет 800 млн грн. Большую часть средств, а значит и необоснованное конкурентное преимущество, получают "лидеры" рынка, которые могут использовать эти деньги на различные акции по удержанию абонентов - менять телефоны или давать "бесплатные" минуты.

Власть в лице Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации считает такое положение дел несправедливым. Поэтому с 2015 года таксы поэтапно снижались. Очередной пересмотр платежей состоялся в мае этого года. НКРСИ решила уменьшить ставку терминации с января 2021 года с 12 до 8 копеек при себестоимости услуги 3-6 копеек. Международный опыт показывает, что в результате оптимизации тарифов люди будут чаще пользоваться мобильной связью, а значит операторы ничего не теряют. Но некоторые участники рынка думают иначе.

По чем няни для инвестора?

Перед заседанием НКРСИ в мае представители мобильного тандема активно поясняли народным депутатам и обществу, почему нельзя уменьшать "оброк" с абонентов. Но регулятор был непоколебим. Помню, после решения поздравил одного из участников этой эпопеи. Но тот сказал, что рано радоваться, так как есть риски, что Министерство юстиции заблокирует инициативу. Как в воду глядел! Хотя лично мне, в условиях формального единовластия в стране, не очень верилось в возможность межведомственных войн.

Конечно, какой-нибудь злопыхатель с легкой руки начнет искать тень коррупции в этой ситуации. Мол, что стоит занести кому следует пару миллионов гривен, когда речь идет о сотнях миллионов дохода.

Но надо оставаться оптимистом. А что если инициатива введения института инвестиционных нянь пошла в народ и уже приобретает черты волонтерского движения? Для истории необходимо оставить имена людей, которые помогают крупнейшим компаниям мобильной связи в их нелегкой борьбе за финансы клиентов.

Первой бросилась на амбразуру чиновничьей бездушности Федерация работодателей Украины, пожаловавшаяся на НКРСИ в Государственную регуляторную службу. Врио председателя ведомства Олег Мирошниченко не стал отделываться бюрократической отпиской. Его ведомство глубоко разобралось в вопросе. Выяснилось, что проект решения регулятора не поступал на согласование, поэтому принят с нарушением.

Министерство юстиции мягко приняло пас и на основании этого вывода отказало НКРСИ в регистрации решения о снижении ставки интерконнекта. Ситуацию анализировало трио из ведущего специалиста и двух начальников отделов, а освятил их труд заместитель министра юстиции Александр Банчук.

Морально мобильные компании поддержали практически все ведущие бизнес-ассоциации. Слаженная игра, красивая победа.

Комиссия пыталась оправдаться, что, мол, действовала строго по закону и никогда раньше не согласовывала такие решения. Но этот пораженческий демарш не мог испортить триумф звездной команды, в которую, кстати, входит самый дорогой бренд страны.

Акция абонентского неповиновения

Конечно, можно только порадоваться за умение больших компаний отстаивать свои интересы и формировать для этого широкий альянс союзников. Но почему-то становится грустно, что таких ресурсов нет у их клиентов.

Можно, конечно, пожаловаться в организации по защите прав потребителей, выйти на акцию протеста под главный офис компании, но стимула долго бороться нет. У бизнеса же связями с госорганами занимаются отдельные люди, точечно, за зарплату, это их работа.

Но все же в эпоху социальных сетей можно попробовать один способ, как без особых усилий на личном примере организовать массы, чтобы выразить свое отношение к политике крупных компаний. Алгоритм простой: анализ проблемы - личный пример - призыв к действию.

В нашем случае два крупнейших мобильных оператора хотят заработать на абонентах лишние несколько сот миллионов гривен. Государственный аппарат не демонстрирует единства позиции, поэтому вопрос завис.

Но для меня ситуация предельно ясна: бизнес не прав. Поэтому я официально заявляю, что отказываюсь от услуг мобильного оператора, которому исправно платил более 20 лет, и перехожу к более слабому, пока, конкуренту.

По контракту мой ежемесячный платёж составлял 350 грн. То есть мобильный оператор перестанет их получать уже с июля, а не с января 2021 года. Если таких "деванных революционеров" наберётся тысяч 200, то все усилия бизнеса подзаработать на клиентах окажутся тщетными.

Есть вероятность, что НКРСИ докажет свою правоту. Тогда компании связи окажутся ещё и в минусе. Как говорил наш военрук: "Хитрый платит трижды".