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С сегодняшнего дня абоненты мобильной связи могут менять оператора без смены номера

Вступил в силу нормативный акт, принятый в 2015 году.

С сегодняшнего дня абоненты мобильной связи могут менять оператора без смены номера
Фото: ipress.ua

Операторы мобильной связи с 1 мая 2019 года обязаны предоставлять клиентам услугу переноса абонентского номера с кодом другого оператора. Порядок предоставления услуг по переносу абонентских номеров, утвержденный НКРСИ еще в 2015 году, сегодня вступил в силу.

Абонент может сменить мобильного оператора с сохранением собственного абонентского номера. При осуществлении звонка на перенесенный номер абоненты будут слышать автоматическое голосовое сообщение.

Согласно порядку НКРСИ, абонент, желающий перенести номер, должен обратиться с заявлением к оператору-получателю. Услуга предоставляется абоненту за плату, размер которой устанавливает оператор-получатель.

Переходной период с одного оператора на другого, занимает три дня. В это время абонент сможет свободно пользоваться своим номером. Прервать данную операцию можно будет только в первые 36 часов после подачи заявки. По завершению этой процедуры абоненту выдадут новую SIM-карту.

Крупнейшие мобильные операторы уже готовы к запуску услуги переноса абонентского номера с 1 мая.

Напомним, по данным Госстата, услуги связи в Украине в 2018 году подорожали на 15,1%, что в полтора раза выше, чем инфляция в целом (9,8%).

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