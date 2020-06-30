Як вивести інтернет-торгівлю медичними препаратами з тіні

В Україні давно існує інтернет-торгівля медичними препаратами. Щороку частка продажу ліків онлайн зростає. Хоча, - і мало хто про це знає, - вона заборонена законом.

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Лише 25 березня цього року Уряд дозволив продаж лікарських засобів через інтернет на час пандемії. Українці, які зараз замовляють препарати онлайн, стикаються з такими ризиками: можуть отримати фальсифікований препарат, або ж ліки з порушенням умов зберігання. Сьогодні споживачу через напівлегальну діяльність галузі вкрай важко повернути кошти за препарат чи добитися покарання власників сайту, з якого він замовив товар. Тому інтернет-торгівля лікарськими засобами потребує чітких та зрозумілих правил. Разом з колегами розробили законопроєкт № 3615-1, який забезпечує захист прав споживача та законодавчо регулює діяльність цієї сфери.

Що ми пропонуємо:

- Ввести ліцензування медичних компаній, які займаються продажем препаратів онлайн;

Це дозволить розділити ринок інтернет-торгівлі на легальні та нелегальні компанії. Користувач зможе на сайті компанії побачити сертифікат на здійснення інтернет-торгівлі. Якщо ж компанія займається продажем ліків онлайн нелегально, то вона буде під пильним наглядом правоохоронців.

- Укладання договорів з мережею доставки чи поштовим оператором;

Медичні компанії, що торгують препаратами через інтернет, повинні мати або свою мережу доставки, або укласти договір з поштовим оператором. У договорі пропишуть умови зберігання та доставки ліків. Якщо ж замовник отримає неякісний препарат, то буде легко, завдяки укладеним договорам, знайти винного.

- Впровадимо використання електронних рецептів

Законопроєкт дозволяє використання електронних рецептів. Поряд з цим буде затверджений перелік препаратів, які не можна продавати через інтернет. Наприклад, сильнодіючі наркотичні засоби.

В усьому світі завдяки інтернет-торгівлі медичним препаратами вдалося зменшити ціну на товар. Медичні компанії конкурують між собою та пропонують найменшу ціну. Також важливо, що в мережі ви можете порівняти вартість препарату та придбати його без націнок.

Інший важливий момент – медпрепарати стануть більш доступними. Наприклад, житель сільської місцевості зможе через інтернет замовити потрібний препарат на поштове відділення. Йому не доведеться їхати до міста чи до сусіднього села за ліками.

І найголовніше. Ми посилимо контроль за продажем лікарських засобів онлайн. Сьогодні кур’єр зазвичай навіть не залишає чек отримувачу. Ми законодавчо прописали, як має проходити торгівля через інтернет та як і хто її повинен контролювати.

Отже, наша головна мета – це захистити споживача та дозволити правоохоронцям більш ефективно боротися з сірим ринком медпрепаратів. Закликаю колег депутатів проголосувати за законопроєкт № 3615-1.