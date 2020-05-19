Давайте поговорим

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Представьте, что вам надо добраться с Троещины на Крещатик на автобусе и метро. Стоимость проезда одинаковая - по 8 грн, но при пересадке на другой вид транспорта вас просят дополнительно заплатить 4 грн. То есть только за то, что вы решили спуститься в подземку. А выбора-то у вас фактически и не было - по-другому добираться неудобно и долго. Единственное, что должно вас успокаивать, так это то, что все собранные дополнительные средства пойдут на строительство Левобережной ветки.

Такая аргументация сработала бы в советском прошлом - скинуться всей страной на стройку века. В рыночной экономике главный вопрос - а почему я, а не компания, которая будет получать доход от этого проекта. Вы же не благотворительная организация, а крупнейшее предприятие в сфере пассажирских перевозок в стране. Возьмите кредит и реализуйте проект, если он коммерчески оправдан.

Примерно такая же ситуация у нас в сфере мобильной связи. Только за то, что вам надо позвонить на номер другого оператора, с вас снимают дополнительную плату с премиальными. При себестоимости соединения в 3-6 копеек за такое удовольствие приходится платить минимум вдвое больше - 12 копеек. А еще пять лет назад это было 36 копеек. Чтобы оправдать такой гешефт, вам обещают хорошую связь четвертого поколения в селе и вдоль автотрасс.

Главным оппонентом снижения сбора за звонок с чужой сети является крупнейший оператор мобильной связи Украины - Киевстар. Компания обратилась в парламентские комитеты с обоснованием своей позиции. Самое интересное в них - это расчеты. Согласно этому прогнозу, если Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) снизит ставку интерконнекта с 12 до 8 копеек за минуту, то доходы операторов за два года сократятся на 1,6 млрд грн. Получается, что ежегодно украинцы платят по 800 млн грн своеобразного "налога на связь" при звонке на другие сети или по 200 млн грн на каждую копейку таксы за терминацию.

Разбирать доводы Киевстар нет смысла. Это уже сделал lifecell, который видит в завышенной стоимости преграды для честной конкуренции. Основной контраргумент звучит примерно так: какие же вам дополнительные сборы нужны при такой прибыли?

Вопрос в справедливости. Тезис о равных возможностях в украинском телекоме настолько же правдив, насколько можно говорить об одинаковых стартовых жизненных позициях среднестатистического столичного мажора и выпускника общеобразовательной школы где-то на периферии. Тут свое слово давно должен сказать Антимонопольный комитет Украины, напрямую заинтересованный в выравнивании условий работы основных игроков на рынке сотовой связи. Можно брать пример с Европы.

Например, Комиссия по вопросам конкуренции Великобритании в 2002 году проанализировала стоимость межсетевых звонков четырех мобильных операторов. Выяснилось, что ставки интерконнекта у них завышены от справедливого уровня примерно на 30-40 процентов. Компаниям рекомендовали снизить их.

При этом не ожидалось ни роста розничных тарифов, ни оттока абонентов. Мобильным операторам просто напомнили о возможности пересмотра своих финансовых планов без ущерба для потребительских цен. Действительно, ведь можно конкурировать не только, снижая стоимость стартовых пакетов, но и качеством и привлекательностью услуг. Конкурентное ведомство также обратило внимание на то, что за счет доходов от межсетевых звонков компании связи проводили различные акции по привлечению абонентов, в том числе путем снижения стоимости мобильных телефонов. Но и здесь угроз для пользователей не увидели - будут просто реже менять аппараты, но все равно останутся на связи.

В Украине активную роль в защите конкуренции на рынке мобильной связи играет НКРСИ. Комиссия 19 мая приняла волевое решение и снизила таксы за терминацию до 8 копеек с января 2021 года. Мобильным операторам дали возможность снизить стоимость звонков на сети конкурентов, чем они, наверняка, воспользуются.

В идеале ставки интерконнекта могут снижать и дальше, приближая их к уровню себестоимости. Этим решаются две задачи. Абоненты смогут выбирать компанию связи в зависимости от качества услуг, а не потому, что ее клиентами уже являются родственники или друзья. К том же исчезает еще один барьер для смены мобильного оператора.

Во-вторых, снижается разница в доходах от межсетевых звонков между конкурентами: если два крупнейших игрока исторически имеют большую абонентскую базу, то и дополнительный доход от интерконнекта у них выше, а значит и ресурса для развития больше.

В любом случае, новость от регулятора придаст определенной динамики рынку. Абонентам стоит внимательно понаблюдать за предложениями операторов, которые, уверен, смогут предложить что-то лучшее, чем просто повышение тарифов.