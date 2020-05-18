Тест на імунітет: чому це потрібно медикам?

Міністерство охорони здоров'я готує наказ про впровадження тестування на антитіла до COVID-19 . Комітет буде пропонувати, щоб імуноферментний аналіз (ІФА) в першу чергу пройшли наші медики. Адже ІФА-діагностика дозволяє дізнатись, чи є в людини хоча б тимчасовий імунітет до хвороби. Запровадження масштабного тестування медиків – це можливість зрозуміти, хто з них залишається в зоні особливого ризику, а хто вже перехворів без симптомів і відповідно має менше шансів захворіти. Захист і безпека медиків – це стабільна робота медичної системи під час пандемії.

Фото: EPA/UPG

Кого будуть тестувати на антитіла?

Перш за все, медичних працівників та людей, які мають симптоми коронавірусної хвороби, хворих з пневмонією. Всіх осіб, котрі контактували з інфікованими, людей з групи ризику, які за службовими обов’язками контактують з великою кількістю людей – працівників Національної поліції, Національної гвардії.

Скільки коштуватиме тест на антитіла?

Дослідження в комунальних та державних закладах охорони здоров’я будуть проводити безкоштовно. Ми на цьому наполягаємо. Приватні медичні заклади, до речі, вже пропонують послугу ІФА-діагностики. Не можна допустити ситуації, щоб через черги чи з інших причин люди не могли пройти тест та швидко отримати результати у державних медзакладах, і були вимушені звертатись до приватних лабораторій.

Навіщо потрібно здавати тест на антитіла, якщо є ПЛР-тестування?

ІФА-діагностика на сьогодні майже гарантовано підтверджує не лише наявність або відсутність коронавірусної хвороби, але й дає розуміння, чи хворіла людина раніше. Адже 80 відсотків людей перемагають інфекцію з дуже незначною симптоматикою, або взагалі без симптомів. І – що не менш важливо – ІФА-тести робляться швидше, ніж ПЛР, і є значно дешевшими.

Як проходить тест на антитіла?

У вас забирають кров з вени та наносять на тест-систему. За деякий час тест показує, чи хворієте (хворіли) ви на коронавірусну хворобу. Всього в тесті два показники: імуноглобуліни М (антитіла класу lgM) та імуноглобуліни G (антитіла класу lgG). Наявність першого титру свідчить про наявну інфекцію, другого – що ви раніше стикались із інфекцією.

Чи означають антитіла наявність імунітету?

На жаль, поки що медицині не відомо, як довго і наскільки надійно захищають антитіла наш організм від повторного зараження. Тобто з офіційної точки зору наявність антитіл не означає, що організм виробив імунітет до певної хвороби. Не виключено, що, отримавши велику «дозу» вірусу, людина, що вже вилікувалась, може знову захворіти. Але багато фахівців вважають, що наявність антитіл значно знижує ризики знову підхопити вірус у цьому сезоні. Однак за 1-2 сезонів ймовірність захворіти знову збільшиться. Але якщо великий відсоток людей хоча би на деякий час матиме більшу резистентність до вірусу, у нас може з’явитись колективний імунітет, тобто хвороба не зможе розповсюджуватись і навіть з часом зникне.

Чи небезпечні люди з антитілами для оточуючих?

З імуноглобуліном G – ні. З імуноглобуліном М – так. Бо це показник того, що ви хворієте в даний момент.

Чи дійсно ефективно лікувати хворих на коронавірус переливанням плазми від людини, яка має антитіла?

Лікування з доведеною ефективністю на даний момент не існує. Тому головним інструментом боротьби з пандемією залишається соціальна ізоляція. Особливо це важливо для людей з групи ризику. Справді, сьогодні в Україні проходять клінічні дослідження препаратів на основі плазми. Чи може бути донором лише людина, яка важко перехворіла та має велику частку антитіл, чи ефективною у лікування COVID-19 є кров навіть тих, хто перехворів майже без симптомів? Наразі на це питання немає однозначної відповіді.