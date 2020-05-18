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Минздрав обнародовал проект рекомендаций относительно пассажирских перевозок во время карантина

Максимальное количество пассажиров не должно превышать число сидячих мест. 

Минздрав обнародовал проект рекомендаций относительно пассажирских перевозок во время карантина
Фото: EPA/UPG

Минздрав опубликовал проект рекомендаций относительно возобновления и условий пассажирских перевозок в общественном транспорте в условиях карантина. Документ размещен на сайте министерства для общественного обсуждения.

Согласно с проектом, все сотрудники компании-перевозчика перед началом работы обязаны пройти термометрию. Лица с температурой выше 37,2 и с симптомами ОРЗ не будут допускаться к работе. Перед каждым рейсом транспорт должны дезинфицировать.

Водители и кондукторы обязаны носить маску или респиратор, это же касается и пассажиров. При возможности рекомендуется установить возле входов в транспортное средство спиртосодержащие антисептики.

В одном транспортном средстве максимальное количество пассажиров должно ровняться числу сидячих мест. Для межобластных перевозок в области, где нет смягчения карантина, количество пассажиров не должно превышать 50% от числа сидячих мест.

Внутри автостанций можно находиться одному человеку на каждые 10 кв.м. Между персоналом и посетителями необходимо разместить защитные экраны. Посетители обязаны быть в масках или респираторах. Залы ожидания будут закрыты.

Фото: moz.gov.ua
Фото: moz.gov.ua
Фото: moz.gov.ua

Напомним, в Офисе президента заявили, что во время очередного этапа ослабления карантина возможен запуск общественного транспорта, но в восьми областях страны ситуация пока не позволяет это сделать.

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