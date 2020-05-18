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Кабмин рассматривает возможность запуска общественного транспорта на втором этапе ослабления карантина

В Минздраве считают, что запускать транспорт в восьми областях пока рано.

Кабмин рассматривает возможность запуска общественного транспорта на втором этапе ослабления карантина
Фото: Lb.ua

Во время очередного этапа ослабления карантина возможен запуск общественного транспорта, но в восьми областях страны ситуация пока не позволяет это сделать.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента по итогам традиционного селекторного совещания под председательством Владимира Зеленского.

Отмечается, что премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что правительство рассматривает возможность запуска общественного транспорта во время очередного этапа ослабления карантина. Министр здравоохранения Максим Степанов, в свою очередь, отметил, что сейчас ситуация в восьми регионах не соответствует критериям, которые позволили бы запускать там транспорт. В частности, - проводится мало тестирований.

При этом Степанов отметил, что в течение недели положение дел в этих областях можно изменить.

"Если уж решили открывать транспорт, то надо позволять местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу, и им надо дать возможность добираться. Главное - помнить о безопасности", - сказал Зеленский.

Напомним, после завершения всеукраинского карантина 11 мая и смягчения ограничительных мер, Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин. Это значит, что усиленные ограничения будут действовать только в тех регионах, где есть вспышка заболевания.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что пятиэтапный план выхода из карантина может быть сокращен, если произойдет резкое снижение количества новых заражений коронавирусом.

Киев с 22 мая приступает ко второму этапу смягчения карантина - в столице заработает наземный общественный транспорт. Метро пока не работает.

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