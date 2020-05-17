Минздрав обнародовал требования к работе стоматологических клиник во время карантина

С 12 марта по 11 мая была разрешена только неотложная стоматологическая помощь.

Министерство здравоохранения опубликовало новые требования к работе стоматологических клиник в условиях ослабления карантина.

Об этом говорится в Telegram-канале Коронавирус инфо.

"В обычном режиме начали работать стоматологические клиники. Но чтобы лечение было безопасным как для стоматологов, так и для их пациентов, необходимо соблюдать определенные правила", - говорится в сообщении.

Согласно им,

стоматологические клиники должны принимать клиентов лишь по предварительной записи с интервалом минимум в 15 минут.

Во время записи и в день приема клиентов должны опрашивать о состоянии их здоровья и наличии симптомов коронавируса.

Кроме этого, посетители стоматологических клиник должны иметь доступ к антисептикам и жидкому мылу.

Доступ сопровождающих запрещен, исключением является лишь сопровождение детей до 14 лет, лиц с ограниченными возможностями или преклонного возраста.

Клиенты должны ожидать своей очереди за пределами помещения клиники.

Пребывание клиентов в стоматологическом кабинете должно быть изолированным.

Персонал стоматологических клиник перед началом работы должен проходить обязательный температурный скрининг и иметь средства индивидуальной защиты: респираторы без клапана, герметичные очки, щиток для лица и шапочка.

После каждого клиента необходимо проводить уборку и дезинфекцию.

Кроме того, рекламная продукция, журналы и игрушки должны быть убраны. Во время карантина их наличие запрещено.

Ранее в Минздраве заявляли, что стоматологические услуги во время карантина подвергают риску и пациента, и врача. С 12 марта по 11 мая была разрешена только ургентная стоматологическая помощь.