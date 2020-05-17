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Минздрав обнародовал требования к работе стоматологических клиник во время карантина

С 12 марта по 11 мая была разрешена только неотложная стоматологическая помощь.

Минздрав обнародовал требования к работе стоматологических клиник во время карантина
Фото: decentralization.gov.ua

Министерство здравоохранения опубликовало новые требования к работе стоматологических клиник в условиях ослабления карантина.

Об этом говорится в Telegram-канале Коронавирус инфо.

"В обычном режиме начали работать стоматологические клиники. Но чтобы лечение было безопасным как для стоматологов, так и для их пациентов, необходимо соблюдать определенные правила", - говорится в сообщении.

Согласно им,

  • стоматологические клиники должны принимать клиентов лишь по предварительной записи с интервалом минимум в 15 минут.
  • Во время записи и в день приема клиентов должны опрашивать о состоянии их здоровья и наличии симптомов коронавируса.
  • Кроме этого, посетители стоматологических клиник должны иметь доступ к антисептикам и жидкому мылу.
  • Доступ сопровождающих запрещен, исключением является лишь сопровождение детей до 14 лет, лиц с ограниченными возможностями или преклонного возраста.
  • Клиенты должны ожидать своей очереди за пределами помещения клиники.
  • Пребывание клиентов в стоматологическом кабинете должно быть изолированным.
  • Персонал стоматологических клиник перед началом работы должен проходить обязательный температурный скрининг и иметь средства индивидуальной защиты: респираторы без клапана, герметичные очки, щиток для лица и шапочка.
  • После каждого клиента необходимо проводить уборку и дезинфекцию.
  • Кроме того, рекламная продукция, журналы и игрушки должны быть убраны. Во время карантина их наличие запрещено.

Ранее в Минздраве заявляли, что стоматологические услуги во время карантина подвергают риску и пациента, и врача. С 12 марта по 11 мая была разрешена только ургентная стоматологическая помощь.

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