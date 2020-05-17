УГКЦ и Католическая церковь призвали запретить "позорное явление" суррогатного материнства

Украинская греко-католическая церковь и Римско-католическая церковь в Украине призвали украинские власти осудить и запретить суррогатное материнство как "позорное явление".

Об этом говорится в обращении католических епископов.

"Пандемия коронавируса проявила многие патологии в нашей современной общественной жизни. Одно из них – явление суррогатного материнства, то есть трактовка людей как товара, который можно заказать, изготовить и продать, что, к сожалению, позволяет действующее украинское законодательство... Такое попрание человеческого достоинства побуждает нас, католических епископов Украины, ещё раз обратиться к украинским властям всех уровней с требованием осудить и запретить это позорное явление", - сказано в нем.

Обращение епископов связано со скандалом вокруг клиники BioTexCom и 46 новорожденными детьми, рожденных суррогатными матерями для иностранных граждан. Из-за закрытого авиасообщения их родители не смогли приехать в Украину или не могут уехать из страны, и новорожденные остались в киевской гостинице под присмотром медицинского персонала.

"Так называемое суррогатное материнство, которое «материнством» не годится и называть, не только влечёт за собой проявленные теперь ужасные феномены, но и в своей основе является моральным злом и приносит неисчислимые страдания и лишения как рождённому таким образом ребёнку, так и женщине, его родившей, членам его семьи и, наконец, самим людям, которые таким образом «заводят» (словно зверюшек) детей", - считают католические епископы.

По мнению церкви, практика суррогатного материнства, даже альтруистического, не имеет оправдания.

"По своей сути практика суррогатного материнства, её предмет, цель и средства достижения морально неприемлемы. Это же касается и т. н. альтруистического суррогатного материнства, которое не может иметь другой моральной оценки, потому что, даже если намерение суррогатной матери является хорошим, то недобрые средства и сам предмет. Коммерческая основа суррогатного материнства, с моральной точки зрения, заслуживает ещё более жёсткой оценки, ведь добавляется моральное зло купли-продажи функций тела и самой личности новорождённого ребёнка. Никакие обстоятельства и последствия не могут оправдать практику суррогатного материнства", - сказано в заявлении.

Напомним, что в 2018 году в Верховную Раду вносили законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев, но его так и не рассмотрели.