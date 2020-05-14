“Товар високої якості”. Як 46 немовлят у київському готелі привернули увагу до сурогатного материнства

Діти “в очікуванні” батьків
Відео триває 4 хвилини 13 секунд, на ньому показують, як доглядають за дітьми. У ролику малюки вдягнуті в іменних бодіках – Sofia, Manuel, Antonie, David, а закадровий голос говорить, що це “діти з США, Італії, Іспанії, Великої Британії, Китаю, Франції, Німеччини, Румунії, Болгарії, Австрії, Мексики та Португалії”. Ймовірно, мова йде про те, що саме в перелічених країнах на дітей чекають батьки, які є клієнтами клініки. На відео також зазначають, що показують немовлят потенційним батькам онлайн за допомогою відеодзвінків: “Не переживайте, ваші діти в хороших руках” – звертається жіночий голос, до батьків, які не можуть приїхати в Україну та забрати дитину через карантин.
Вчора, у середу 13-го травня, на ролик відреагувала Уповноважена з прав людини Людмила Денісова. Вона назвала сурогатне материнство в Україні “проблемою, яка потребує комплексного та негайного реагування”, а сам відеоролик як рекламу “товару високої якості”.
– Зараз необхідно внесення змін до законодавства України та закріплення вимоги про можливість застосування репродуктивних технологій методом сурогатного материнства виключно для громадян України, – додала Денісова. – Діти в Україні не повинні бути об’єктом торгівлі людьми.
Напередодні, в суботу 9-го травня відео опублікувала група “Родина на FB” із промовистою назвою “Живий товар плаче в столиці”. Саме на це посилання звернула увагу Людмила Денісова та опублікувала на своїй сторінці. На сайті, який прикріплений в описі групи, зазначено, що він “започаткований і діє під патронатом Комісії у справах душпастирства родин при Конференції Єпископів Римсько-Католицької Церкви в Україні. Комісія у справах душпастирства родин при Конференції Єпископату України має на меті координувати, навчати, формувати й усякими способами сприяти душпастирству родин РКЦ в Україні згідно з постановами Конференції єпископів України”.
Зі свого боку омбудсман закликала Нацполіцію, МОЗ та Міністерство соціальної політики відреагувати на ситуацію.
Умовний захист
Клініка репродуктивної допомоги BioTechCom (БіоТехКом) надає офіційні послуги сурогатного материнства. На її сайті опубліковано прейскурант – “грошові виплати сурогатної матері”. Стати “партнеркою” клініки можуть жінки віком від 18-ти до 38 років. Можна брати участь як і в програмі сурогатного материнства, так і в донації яйцеклітин. Згідно з інформації опублікованої на сайті клініки, сурогатній мамі платять за “За 1-шу – 14 000 євро +2000 євро на харчування; За 2-ох – 20 000 євро + 2000 євро на харчування”.
На законодавчому рівні сурогатне материнство регулюється дуже умовно. Переважно клініки репродуктивної медицини посилаються на Сімейний кодекс України – стаття 123 (Визначення походження дитини, народженої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій), де в у пункті 2 написано: “У разі перенесення в організм іншої жінки ембріона людини, зачатого подружжям (чоловіком та жінкою) в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, батьками дитини є подружжя”. Однак реального законодавства, яке регулює сферу сурогатного материнства немає.
– Законодавчо сурогатне материнство в Україні дуже розмите – стаття 123 СКУ лише встановлює походження дитини, народженої за допомогою репродуктивної технології, абсолютно не даючи жодного визначення цій технології на законодавчому рівні, – пояснює директорка департаменту правової допомоги ГО “Ла Страда-Україна” Марина Легенька. – Права і обов’язки встановлюються в рамках цивільного законодавства та договірними зобов’язаннями між клінікою, батьками дитини та матір’ю. І досить часто ті договори, з якими зіштовхувалась наша організація, були з серйозними порушеннями прав сурогатної матері – від обмежень на пересування до зобов’язань перебувати останні місяці вагітності в квартирі, яку орендували батьки, без права її залишати. Вже не говорячи про те, що належна психологічна підтримка таким жінкам не надається, – додає директорка.
На сьогоднішній день для реєстрації дитини видається лише довідка про генетичне споріднення, яку видає клініка, де здійснювалось запліднення: “На підставі цієї довідки реєструється дитина як від біологічних батьків. Це якраз є той шлях, який дозволяє, в тому числі, використовувати дітей для продажу і вони потрапляють у ситуацію торгівлі людьми. Якщо держава залишає репродуктивну технологію, як таку, що впроваджується в Україні, потрібна генетична експертиза в кожному випадку, яка б визначала спорідненість батьків і дитини”, – говорить юристка.
Однак, якщо від новонародженої дитини відмовляються біологічні батьки, сурогатна мати не може забрати дитину, пояснює Марина Легенька: “Це буде загальна процедура усиновлення/удочеріння, така дитина в будь-якому випадку є сиротою і на загальних підставах потрапляє в заклади державних структур”.
Якщо від дитини відмовляються сурогатні батьки, вона також потрапляє в дитячий будинок.
(Не) перше попередження
Нагадаємо, це не перший скандал навколо діяльності клініки BioTechCom (БіоТехКом). У 2018 році Генеральна прокуратура України, яку очолював Юрій Луценко, звинуватила клініку в торгівлі новонародженими. У 2011 році, за словами тодішнього генпрокурора, родина з Італії, яка не могла мати своїх дітей, звернулась в клініку BioTechCom за послугами сурогатного материнства, однак народжена дитина, нібито, була зачата без біоматеріалів пари. Згодом дитину, за словами Луценка, іноземці віддали в інтернат. Тоді Юрій Луценко говорив, що “представника медичного центру “Біотехком” повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину за статтею про торгівлю людьми (стаття 149 ККУ), а головного лікаря “Біотехкому” також і в підробленні документів”. Однак, справа проти власника Альберта Точиловського та клініки не закінчилась нічим.
Раніше, в квітні цього року, Нацполіція заявила про те, що викрила клініку, яка незаконно вивозила дітей з Києва до Китаю. Щонайменше 150 немовлят було вивезено з країни за підробленими документами: “За грошову винагороду зловмисники надавали послуги по вирішенню організаційних і юридичних питань, пов'язаних з процесами запліднення, пологів, оформлення документів та легалізації вивозу дітей за межі України. Іншими словами, вони продавали дітей, народжених українськими жінками в Китай за гроші. Такий собі супермаркет з торгівлі новонародженими” – зазначив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.