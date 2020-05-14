“Товар високої якості”. Як 46 немовлят у київському готелі привернули увагу до сурогатного материнства

30 квітня у соцмережах з’явився відеоролик “Сурогатність: діти чекають своїх батьків” з новонародженими малюками, яке опублікувала клініка репродуктивної медицини BioTechCom (БіоТехКом). На відео знято 46-ть немовлят, яких народили жінки в Україні для іноземців. Немовлята перебувають в київському готелі “Венеція” на лівому березі міста. Така ситуація склалась через карантин в Україні – іноземні батьки не можуть прилетіти до дітей і забрати їх до потенційних домівок. Вчора, в середу 13-го квітня, на ролик відреагувала Уповноважена з прав людини Людмила Денісова, яка назвала його рекламою товару та запропонувала заборонити українкам сурогатне материнство для іноземців .

Фото: скрин видео

Діти “в очікуванні” батьків

Відео триває 4 хвилини 13 секунд, на ньому показують, як доглядають за дітьми. У ролику малюки вдягнуті в іменних бодіках – Sofia, Manuel, Antonie, David, а закадровий голос говорить, що це “діти з США, Італії, Іспанії, Великої Британії, Китаю, Франції, Німеччини, Румунії, Болгарії, Австрії, Мексики та Португалії”. Ймовірно, мова йде про те, що саме в перелічених країнах на дітей чекають батьки, які є клієнтами клініки. На відео також зазначають, що показують немовлят потенційним батькам онлайн за допомогою відеодзвінків: “Не переживайте, ваші діти в хороших руках” – звертається жіночий голос, до батьків, які не можуть приїхати в Україну та забрати дитину через карантин.

Фото: скрин видео

Вчора, у середу 13-го травня, на ролик відреагувала Уповноважена з прав людини Людмила Денісова. Вона назвала сурогатне материнство в Україні “проблемою, яка потребує комплексного та негайного реагування”, а сам відеоролик як рекламу “товару високої якості”.

– Зараз необхідно внесення змін до законодавства України та закріплення вимоги про можливість застосування репродуктивних технологій методом сурогатного материнства виключно для громадян України, – додала Денісова. – Діти в Україні не повинні бути об’єктом торгівлі людьми.

Фото: Макс Левин

Напередодні, в суботу 9-го травня відео опублікувала група “Родина на FB” із промовистою назвою “Живий товар плаче в столиці”. Саме на це посилання звернула увагу Людмила Денісова та опублікувала на своїй сторінці. На сайті, який прикріплений в описі групи, зазначено, що він “започаткований і діє під патронатом Комісії у справах душпастирства родин при Конференції Єпископів Римсько-Католицької Церкви в Україні. Комісія у справах душпастирства родин при Конференції Єпископату України має на меті координувати, навчати, формувати й усякими способами сприяти душпастирству родин РКЦ в Україні згідно з постановами Конференції єпископів України”.

Зі свого боку омбудсман закликала Нацполіцію, МОЗ та Міністерство соціальної політики відреагувати на ситуацію.

Фото: скрин видео

Умовний захист

Клініка репродуктивної допомоги BioTechCom (БіоТехКом) надає офіційні послуги сурогатного материнства. На її сайті опубліковано прейскурант – “грошові виплати сурогатної матері”. Стати “партнеркою” клініки можуть жінки віком від 18-ти до 38 років. Можна брати участь як і в програмі сурогатного материнства, так і в донації яйцеклітин. Згідно з інформації опублікованої на сайті клініки, сурогатній мамі платять за “За 1-шу – 14 000 євро +2000 євро на харчування; За 2-ох – 20 000 євро + 2000 євро на харчування”.

На законодавчому рівні сурогатне материнство регулюється дуже умовно. Переважно клініки репродуктивної медицини посилаються на Сімейний кодекс України – стаття 123 (Визначення походження дитини, народженої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій), де в у пункті 2 написано: “У разі перенесення в організм іншої жінки ембріона людини, зачатого подружжям (чоловіком та жінкою) в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, батьками дитини є подружжя”. Однак реального законодавства, яке регулює сферу сурогатного материнства немає.

Фото: скрин видео

– Законодавчо сурогатне материнство в Україні дуже розмите – стаття 123 СКУ лише встановлює походження дитини, народженої за допомогою репродуктивної технології, абсолютно не даючи жодного визначення цій технології на законодавчому рівні, – пояснює директорка департаменту правової допомоги ГО “Ла Страда-Україна” Марина Легенька. – Права і обов’язки встановлюються в рамках цивільного законодавства та договірними зобов’язаннями між клінікою, батьками дитини та матір’ю. І досить часто ті договори, з якими зіштовхувалась наша організація, були з серйозними порушеннями прав сурогатної матері – від обмежень на пересування до зобов’язань перебувати останні місяці вагітності в квартирі, яку орендували батьки, без права її залишати. Вже не говорячи про те, що належна психологічна підтримка таким жінкам не надається, – додає директорка.

На сьогоднішній день для реєстрації дитини видається лише довідка про генетичне споріднення, яку видає клініка, де здійснювалось запліднення: “На підставі цієї довідки реєструється дитина як від біологічних батьків. Це якраз є той шлях, який дозволяє, в тому числі, використовувати дітей для продажу і вони потрапляють у ситуацію торгівлі людьми. Якщо держава залишає репродуктивну технологію, як таку, що впроваджується в Україні, потрібна генетична експертиза в кожному випадку, яка б визначала спорідненість батьків і дитини”, – говорить юристка.

Однак, якщо від новонародженої дитини відмовляються біологічні батьки, сурогатна мати не може забрати дитину, пояснює Марина Легенька: “Це буде загальна процедура усиновлення/удочеріння, така дитина в будь-якому випадку є сиротою і на загальних підставах потрапляє в заклади державних структур”.

Якщо від дитини відмовляються сурогатні батьки, вона також потрапляє в дитячий будинок.

Фото: скрин видео

(Не) перше попередження

Нагадаємо, це не перший скандал навколо діяльності клініки BioTechCom (БіоТехКом). У 2018 році Генеральна прокуратура України, яку очолював Юрій Луценко, звинуватила клініку в торгівлі новонародженими. У 2011 році, за словами тодішнього генпрокурора, родина з Італії, яка не могла мати своїх дітей, звернулась в клініку BioTechCom за послугами сурогатного материнства, однак народжена дитина, нібито, була зачата без біоматеріалів пари. Згодом дитину, за словами Луценка, іноземці віддали в інтернат. Тоді Юрій Луценко говорив, що “представника медичного центру “Біотехком” повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину за статтею про торгівлю людьми (стаття 149 ККУ), а головного лікаря “Біотехкому” також і в підробленні документів”. Однак, справа проти власника Альберта Точиловського та клініки не закінчилась нічим.

Раніше, в квітні цього року, Нацполіція заявила про те, що викрила клініку, яка незаконно вивозила дітей з Києва до Китаю. Щонайменше 150 немовлят було вивезено з країни за підробленими документами: “За грошову винагороду зловмисники надавали послуги по вирішенню організаційних і юридичних питань, пов'язаних з процесами запліднення, пологів, оформлення документів та легалізації вивозу дітей за межі України. Іншими словами, вони продавали дітей, народжених українськими жінками в Китай за гроші. Такий собі супермаркет з торгівлі новонародженими” – зазначив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.