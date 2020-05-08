Фейки та правда щодо курсу «Основи сім’ї»

«Програму «Основи сім’ї» необхідно запроваджувати в українських школах! Необхідно! Обов'язково! Терміново! Щоб не було запізно виховувати справжнього українця/українку, здатних захищати свою родину, свою землю, свою віру, свої переконання і своє українське коріння!» Зіновія, соціальний педагог.

Фото: osnovy.info

Цей відгук, однієї з 1000 українських освітян, які пройшли в 2019 році курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників, підсумовує спільне їхнє переконання, щодо важливості предмету «Основи сім’ї». Я наводжу посилання на інші відгуки педагогів для того, щоб на фоні штучно створеної цими днями, опонентами порогами, істерії в ЗМІ, кожен читач зміг переконатися в об’єктивній оцінці курсу.

1000 письмових відгуків освітян – хіба це не об’єктивно?

Праця над програмою двох десятків науковців з докторськими ступенями - хіба це не об’єктивно?

Рішення державної комісії Міністерства освіти і науки, щодо схвалення програми - хіба це не об’єктивно?

Вдячність понад 6000 пар наречених, яких автор за 15 років підготував до подружнього життя, - хіба це не об’єктивно?

Вдячність слухацьких аудиторії, в загальній кількості понад 100 000 осіб, за останніх 20 років - хіба це не об’єктивно?

Ні однієї скарги від представників 132 українських шкіл, в яких з 2019 року викладалася програма «Основи сім’ї» як предмет за вибором, - хіба це не об’єктивно?

Так чому ми дозволяємо купці упереджених організацій гвалтувати всю країну, грубо і нахабно спотворювати інформацію про програму «Основи сім’ї», дискредитуючи її?

Вчорашній репортаж на LB - яскраве цьому наочне підтвердження. Цитати, нібито взяті з підручників «Основи сім’ї»: «Секс до шлюбу – це шкідливо», «використання контрацептивів — убивство», «діти, що виховуються в інтернатних закладах, більше схильні до скоєння злочинів», - насправді вигадані авторами статті.

В інтерв’ю йдеться, що зі скаргою на програму в МОН звернулися батьки (фотокопія звернення додається). Під зверненням надруковано ім’я та прізвища кількадесят батьків та стільки ж активістів різних ліберальних організацій. Разом з тим на підтримку виступило понад 10 000 громадян, про що автор статті чомусь скромно не зазначає. Не знає чи свдомово замовчує?

МОН насправді ніяких зовнішніх експертів до експертизи підручників «Основи сім’ї» не залучав. Заявники самі їх знайшли і очевидно найняли для роботи. Таким чином офіційною підставою розгляду питання щодо програми «Основи сім’ї» стали три експертні висновки за підписами чотирьох науковців, які офіційно були розглянуті МОН відповідно до Закону України «Про звернення громадян», але які, ще до ухвалення будь-якого рішення Науково-методичною радою з питань освіти, протиправно послужили підставою у грудні 2019 року призупинити дію схвалення МОН стосовно вказаної програми.

Я, як автор, та інші члени команди, які брали участь у створенні програми «Основи сім’ї», завжди були відкритими до дискусії і готові врахувати конструктивні зауваження і відповідно доопрацювати програми. 15 лютого ми подали наші відповіді по суті зауважень, що містяться в експертних висновках. У процесі підготовки відповідей автора програми консультували провідні українські науковці, зокрема, доктор психологічних наук Ольга Климишин, доктор педагогічних наук Людмила Москальова, доктор медичних наук Олександра Загородня, доктор педагогічних наук Василь Жуковський, кандидат юридичних наук Олена Львова та інші.

Таким чином члени комісії бачили кожне зауваження та відповідь на нього. Там, де зауваження було слушне, ми писали про те, що погоджуємося з ним і відповідно формували текст змін, який буде внесено в підручники. Якщо ми не погоджувалися з зауваженням, то ґрунтовно надавали наукові докази та аргументи. Деякі з них читачі можуть почути на записі нашої прес-конференції в УНІАН. Ці матеріали були надіслані кожному члену комісії і понад півтора місяці члени комісії їх вивчали. 9 квітня комісія ухвалила рішення відновити дію схвалення програми за умови перевидання. У скорому часі в МОН буде подано зразки нових підручників і методичних матеріалів для вчителя. Вони будуть перевірені на предмет внесення усіх необхідних змін, згідно із затвердженим комісією варіантом.

"Программа "ОСНОВЫ СЕМЬИ": вызовы и перспективы"

Не секрет, що в Україні є люди, яких дуже дратує позиція, що сім’я – це союз між чоловіком і жінкою, який заснований на любові і який передбачає народження та виховання дітей. Відповідно всі ініціативи, які захищають сім’ю і покликані впливати на якість української сім’ї та батьківства, не сприймаються такими людьми. Але незалежно від своїх поглядів, віросповідання чи переконань кожна людина потребує уваги, сподівається на успіх, очікує результату, прагне любові, хоче мати міцні надійні взаємовідносини. І усі ми шукаємо відповідей. Саме відповіді на ці та інші питання в стосунках та вихованні дітей дає програма «Основи сім’ї». Ми не маємо права обкрадати наших громадян на інформацію, а зобов’язані допомогти кожній людині забезпечити і подовжити людське щастя, до якого вона прагне.

Навчально-методичний комплекс «Основи сім’ї» є однією з відповідей на суспільні виклики, що склалися у державі на сьогодні. За останні роки соціально-економічне, моральне становище сім’ї в Україні значно погіршилося, що призвело до таких явищ як невиконання батьківських обов’язків, збільшення кількості розлучень, неповних сімей, масового поширення соціального сирітства.

У 2011 р. Верховною Радою України було проведено парламентські слухання на тему «Інститут сім’ї в Україні: стан, проблеми та шляхи вирішення». Відповідно до рекомендацій вказаних слухань, схвалених Постановою Верховної Ради України від 20 грудня 2011 р. № 4183-VI, Міністерству освіти і науки України було доручено забезпечити в навчальних закладах впровадження програм підготовки молоді до подружнього життя та формування відповідального батьківства.

У 2015 році Верховною Радою України було проведено парламентські слухання на тему «Сімейна політика – цілі та завдання». Згідно з рекомендаціями слухань, схвалених Постановою Верховної Ради України від 8 грудня 2015 р. № 854-VIII, Міністерству освіти і науки України було доручено:

- забезпечити впровадження в системі освіти програм формування сімейних цінностей на основі національно-культурної спадщини українського суспільства;

- у системі післядипломної освіти продовжити практику впровадження заходів з підвищення кваліфікації педагогів, які викладатимуть програми підготовки до життя в подружжі та відповідального батьківства;

- спрямувати інформаційно-просвітницьку роботу на підготовку молоді подружнього життя;

- сприяти проведенню заходів, присвячених питанням усвідомленого материнства та батьківства.

Власне на виконання вищевказаних нормативних документів і було створено програму «Основи сім’ї».

Бажаю кожному добра, миру і любові, а також запрошую активно долучатися до реалізації цієї програми в нашій країні та в кожній окремо взятій сім’ї.

Більше інформації про «Основи сім’ї» на сайті osnovy.info