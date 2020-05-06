«Секс до шлюбу — це шкідливо». Програма «Основи сім’ї» повертається в школи

Міністерство освіти і науки, ніби заспокоюючи, заявляє, що курс не має грифу МОН та не є обов’язковим. Проте курс був не обов’язковим і тоді, коли 132 українські школи ввели його до програми. Єдине, що змінилося зараз — посібники мають бути перевидані з урахуванням зауважень експертів. Та наскільки це змінить ситуацію?

Фото: osnovy.info

Передісторія

Історія навчальної програми «Основи сім’ї» для учнів 10-11 класів розпочинається у 2018 році, коли науково-методична комісія з проблем виховання дітей та учнівської молоді схвалила курс. Позитивну оцінку курсу надала тодішня голова комісії Інституту модернізації змісту освіти Леся Корецька. Сама ж вона була співавторкою іншого подібного підручника «Сімейні цінності» для учнів 8-9 класів, який у 2016 році МОН заборонило використовувати у школі через сексистські та дискримінаційні висловлювання.

У 2019 році вже новий освітній комплекс «Основи сім’ї» розпочали викладати як вибіркову дисципліну у 132 українських школах. Які курси на вибір мають бути у старшокласників, вирішує педагогічна рада, консультуючися з батьками. Але у багатьох школах, де почали вчити «Основам сім’ї», таких обговорень з батьками не було. У деяких регіонах України пішли далі і курс вирішили запровадити на обов’язковому рівні. Наприклад, у Тернополі міська рада вирішила поетапно впроваджувати курс у всіх державних школах.

Фото: The Babel Ілюстрація з підручника 'Основи сім'ї' Тема ‘Контрацепція чи відповідальність?’

Через сексистські та антинаукові твердження підручник викликав резонанс, однак забороняти його у МОН не стали. Натомість вирішили провести антидискримінаційну експертизу — з таким проханням до міністерства звернулися батьки. Антидискримінаційна експертиза підручників працює в Україні з 2017 року, однак стосується вона підручників, які друкуються за державний кошт, а до складу комісії входить 25 фахівців. Для експертизи підручника «Основи сім’ї» у МОН залучили п’ятьох зовнішніх експертів, які надали свої висновки у листопаді 2019 року.

— Чомусь у МОН тоді вирішили вийти за межі нормативно-правового поля, призначили експертизу, — обурюється співзасновниця організації «Батьки SOS» Альона Парфьонова. — Так, вона дійсно виявила багато порушень — від втручання в приватне життя до використання антинаукових тез. Але насправді МОН мусив просто від самого початку зняти дозвіл і покласти цьому край.

Фото: The Babel Ілюстрація з підручника 'Основи сім'ї' З розділу 'Гідний партнер — знайти чи стати?'

Але 9 квітня 2020 року науково-методична комісія з проблем виховання дітей та учнівської молоді прийняла рішення відновити викладання у школах курсу "Основи сім'ї", але за умови перевидання відповідних посібників і внесення змін, які порадили експерти. Однак МОН оприлюднило результати роботи експертів, а також відповіді пана Буковинського на їх висновки і, судячи з цих відповідей, автор курсу згоден далеко не з усіма зауваженнями.

«Це є суб’єктивною думкою»

Докторка соціологічних наук Олена Стрельник — одна з учасниць експертної групи, яка мала проаналізувати підручник. У коментарі виданню "Повага" вона зазначає, що отримала відповідь на свою рецензію від автора курсу, а також викладачів дисциплін духовно-морального спрямування Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

— На мої рекомендації навести перевірені дані наукових досліджень до деяких тверджень, я отримала відповіді (автора - ред.) без посилань на такі дослідження, а тому перевірити їх надійсність не можу, — каже вона. — Якщо авторський колектив так доволі недбало використовує дані у підручнику, то у мене виникає сумнів щодо якості підготовки підручника в цілому.

Фото: The Babel Ілюстрація з підручника 'Основи сім'ї' З розділу ‘Формування ідентичності’

Науково-педагогічні працівники МДПУ, у відповіді на висновок антидискримінаційної експертизи, погоджуються, що деякі матеріали курсу подані не дуже коректно. Наприклад, питання «Яка доля, на вашу думку, спіткає членів сім'ї, що розлучилися?” або пропозиція провести інтерв'ю про секрети сімейного життя. Також працівники МДПУ додають, що можливо, варто «надати інформацію про сучасні методи контрацепції, надаючи право обирати саме підліткам, а не лише про природній метод планування сім'ї». Однак є і розбіжності у поглядах. Наприклад, експерти зазначають, що курс містить дискримінаційні висловлювання стосовно сімей із розлученими батьками, водночас, працівники МДПУ вважають, що написане в книзінадасть підліткам, які виховуються у сім'ях з розлученими батьками, привід замислитися щодо свого особистого свідомого майбутнього. «Усі сподіваються, що «природа підкаже», а вона, на жаль, не підказує», — йдеться у їх відповіді на експертизу.

Фото: The Babel Тема 'Загрози для інституції сім'ї. Офіційний і 'цивільний' шлюби'

Не з усіма висновками антидискримінаційної експертизи погоджується й сам автор курсу. Наприклад, одна з експерток зазначає, що образ жінки в посібниках змальований стереотипно, зокрема зустрічаються згадування про жінку, як берегиню та годувальницю. У відповідь на зауваження Адріан Буковинський зазначає, що такий образ «відповідає реальності і не є просто усталеним шаблоном мислення», додаючи наприкінці: «Матеріали антидискрімінаційної експертизи навчальної літератури неодноразово піддавалися науковій критиці з боку вчених та авторів підручників за науково необґрунтовані рекомендації, політичну заангажованість, нав’язування фемінізму та ліволіберальних ідей підростаючому поколінню». До деяких зауважень експертів Буковинський не подає аргументів, а лише вказує: «Це є суб’єктивною думкою». З частиною висновків він все ж погоджується, наприклад, не заперечує у твердженні «Сім’я — це союз між жінкою і чоловіком» замінити поняття «сім’я» на «шлюб».

Фото: The Babel Тема 'Духовна зрілість'

У МОН наголошують, що «схвалені у 2018 році (посібники - ред.), не можна використовувати в освітньому процесі», а у перевиданих матеріалах мають бути враховані висновки експертизи. Однак, що саме автор врахує, а що ні — невідомо, адже нового рукопису поки що не існує.

— Тобто МОН погодило якусь табличку змін та узгоджень з автором цього курсу і схвалили «Основи сім’ї» до використання, — пояснює Альона Парфьонова. — Це вихід з правового поля, адже перш, ніж щось затверджувати, у міністерстві мають побачити рукопис, те, що насправді потрапить до школярів. Автор не сприймає багато зауважень. Тому ми не знаємо, все ж отримаємо на початку нового навчального року.

Back to school

— Перше, що МОН зробило не так, це взагалі дозволило викладати курс «Основи сім’ї» авторства Буковинського в школі. Друге — те, що вирішили погратися з громадськістю і провести антидискримінаційну експертизу. І третє — те, що міністерство схвалило курс, рукопис підручників якого ще навіть ніхто не бачив, — підсумовує Альона Парфьонова.

Фото: The Babel Ілюстрація з підручника 'Основи сім'ї'.Тема 'Що таке аборт та постабортивний синдром'

У МОН наголошують — курс «Основи сім’ї» не є обов’язковим і не має грифу міністерства. Виконуючий обов’язки директора ІМЗО Костянтин Трушковський у коментарі LB.ua також пояснив, що насправді курс і раніше такого грифу не мав.

— Грифи бувають двох типів: «Затверджено МОН України» і «Рекомендовано МОН України», — каже він. — За рішенням Науково-методичної ради з питань освіти, МОН також може надавати схвалення до використання матеріалів у школах та професійно-технічних закладах. Оскільки «Основи сім’ї» є варіативним та необов’язковим до вивчення, він був саме схвалений до використання, але ніколи грифу МОН не мав.

Фото: The Babel Ілюстрація з підручника 'Основи сім'ї'

Оскільки матеріали курсу «Основи сім’ї» не мають грифу міністерства, а лише схвалені до використання у навчальних закладах, за державний кошт видаватися вони не будуть. Зараз автор курсу продає комплекти підручників за 250 гривень на своєму сайті. Таким чином у школах, де курс «Основи сім’ї» увійде до навчальної програми, за матеріали батькам доведеться заплатити самостійно.

— Припустимо деякі батьки можуть захотіти відмовитися від курсу, — говорить Альона Парфьонова. — Але що робити, якщо предмет поставлять третім уроком в розкладі? Дитина муситиме сидіти під класом протягом уроку? За життя та здоров'я дітей у школі відповідають вчителі. А якщо вона розіб'є вікно? А якщо щось трапиться? Звісно теоретично, можна вплинути на те, аби курс не впроваджувати в школі взагалі, якщо одні батьки за, а інші проти. Але це небезпечно, адже відкриває шлях до цькування тих дітей, які ростуть в сім'ях, що мають не такі уявлення про світ, як пан Буковинський.

Фото: Youtube Адріан Буковинський

У своєму листі до комісії МОН Адріан Буковинський пише, що насправді «з листопада 2019 року розпочато брутальну кампанію з дискредитації програми «Основи сім’Ї»: «Видається очевидним, що якщо на підставі звернень кількох громадян розглядати таким чином усі спірні питання стосовно програм і підручників, зупиняти на цій підставі дію відповідних грифів, то система освіти ризикує зазнати колапсу».

— Пан Буковинський слушно зазначає, що це порушення законодавства, — продовжує Парфьонова. — Мені видається, що все саме так і було задумано — суспільство заспокоїться, якісь косметичні зміни внесуть, виправлять слово сім'я на шлюб. Але хіба це зміни, якщо сутність залишиться?